به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه استقبال از نخست وزیر عراق گفت: حدود ۱۲ میلیارد دلار حجم صادرات ما به عراق و واردات ما از این کشور کمتر از یک میلیارد دلار است.
وی اضافه کرد: حجم روابطمان عمدتاً در حوزه صادرات انرژی یعنی صادرات گاز و برق است و به دنبال این هستیم که بتوانیم این تراز تجاری را تا حدی متعادلتر کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پتانسیلهای موجود میان دو کشور همسایه، افزود که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا با گسترش همکاریها در حوزههای غیرنفتی و متنوعسازی سبد تجاری، روابط اقتصادی فیمابین را به سطحی متوازن و پایدارتر برساند.
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