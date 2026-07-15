۲۵ ماینر غیرمجاز در مهدیشهر کشف شد؛ مصرف برق برابر با ۶۰ خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاک‌طینت صبح چهار در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل توزیع برق استان سمنان، اظهار کرد: در پی رصد مستمر مصرف برق و انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، نیروهای شرکت توزیع نیروی برق استان موفق به کشف مرکز استخراج غیر مجاز رمز ارز در شهر درجزین مهدیشهر شدند.

وی با تاکید به اینکه در این مرکز ۲۵ دستگاه ماینر غیرمجاز وجود داشت، ادامه داد: این تجهیزات حدود ۳۰ کیلووات برق مصرف می‌کردند.

مدیر کل توزیع برق استان سمنان توضیح داد: میزان مصرف این دستگاه‌ها معادل برق مورد نیاز حدود ۶۰ واحد مسکونی است و فعالیت آن‌ها فشار قابل توجهی بر شبکه توزیع برق منطقه وارد کرده بود.

پاک طینت ادامه داد: این تعداد ماینر در صورت فعالیت شبانه‌روزی، ماهانه بیش از ۲۱ هزار و ۶۰۰ کیلووات‌ساعت انرژی الکتریکی مصرف می‌کنند میزانی که می‌تواند برق مورد نیاز ده‌ها خانوار را تأمین کند و در روزهای اوج مصرف، موجب افت ولتاژ، آسیب به تجهیزات شبکه و حتی بروز خاموشی برای مشترکان شود.

وی استخراج غیرمجاز رمز ارز را مصداق سرقت انرژی دانست و تصریح کرد: این اقدام علاوه بر تحمیل خسارت‌های سنگین به شبکه برق، هزینه‌های قابل توجهی را به منابع عمومی و حقوق همه مشترکان وارد می‌کند.

مدیر کل توزیع برق استان سمنان با اشاره به تداوم روند شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز اضافه کرد: کشف این مراکز با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند پایش مصرف و همچنین گزارش‌های مردمی به‌صورت مستمر در حال انجام است.

پاک طینت یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون ده‌ها دستگاه استخراج غیرمجاز در نقاط مختلف استان کشف و ضبط شده است.

وی تأکید کرد: این اقدامات با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی ادامه خواهد یافت و هیچ‌گونه مماشاتی با افرادی که امنیت و پایداری شبکه برق را تهدید می‌کنند، صورت نخواهد گرفت.

مدیر کل توزیع برق استان سمنان، خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ به شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان گزارش کنند برای گزارش‌های مؤثر که منجر به کشف ماینرهای غیرمجاز شود، پاداش نقدی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.