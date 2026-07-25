سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای متعدد از سوی شهروندان، کشاورزان و فعالان صنعتی بخش مورچهخورت مبنی بر سرقتهای مکرر کابل و سیمهای برق مزارع، باغات، باغویلاها و کارگاههای صنعتی که خسارتهای مالی فراوانی را به بخش تولید و زیرساختها وارد کرده بود، بررسی ویژه موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع و آسیبهای ناشی از قطع برق در بخشهای تولیدی و کشاورزی منطقه، مأموران جانبرکف انتظامی پاسگاه مورچهخورت اقدامات گسترده اطلاعاتی و بررسیهای میدانی شبانهروزی خود را در نقاط آسیبپذیر آغاز کردند.
دستگیری متهم در پوشش عملیات غافلگیرانه
فرمانده انتظامی شهرستان شاهینشهر و میمه با اشاره به هوشیاری مأموران در ردیابی عامل این سرقتها افزود: سرانجام با رصدهای پلیسی، هویت متهم شناسایی شد و تیمهای عملیاتی پاسگاه مورچهخورت موفق شدند در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، سارق را درست در لحظه ارتکاب جرم و بریدن کابلهای انتقال نیرو دستگیر کنند.
سرهنگ بدیعیان از کشف مقادیر زیادی ابزارآلات قطع کابل و سیمهای سرقتی در بازرسی از وسایل همراه متهم خبر داد و خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده پس از انتقال به مقر انتظامی و مواجهه با مستندات و ادله محکم پلیس، در تحقیقات تکمیلی به ۲۵ فقره سرقت کابل، تجهیزات برقی و اموال اماکن خصوصی شهروندان در بخش مورچهخورت اعتراف کرد.
وی با بیان اینکه پرونده متهم جهت سیر مراحل قانونی تکمیل و به همراه وی تحویل مراجع قضائی شده است، از عموم مالکان کارگاههای صنعتی، باغداران و کشاورزان خواست تا با استفاده از نگهبانان محلی، تجهیز باغات به سیستمهای حفاظتی و دوربینهای مداربسته و گزارش سریع موارد مشکوک به سامانه ۱۱۰، پلیس را در ارتقای امنیت پایدار منطقه یاری کنند.
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