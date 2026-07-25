کهریزی: ترافیک محورهای شرق استان تهران روان است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کهریزی، بعد از ظهر شنبه ، در جمع خبرنگاران از ترافیک پرحجم اما روان در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران خبر داد.

وی که فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران است، اظهار کرد: هم‌اکنون تردد وسایل نقلیه در مسیرهای رفت و برگشت محور هراز پرحجم اما روان در جریان است و گره ترافیکی در این محور مشاهده نمی‌شود.

کهریزی افزود: به منظور افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور، تردد کامیون‌ها در محور هراز همچنان ممنوع است.

فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران با اشاره به وضعیت محور فیروزکوه، تصریح کرد: تردد خودروها در هر دو مسیر رفت و برگشت این محور نیز پرحجم اما روان است و عبور و مرور بدون مشکل انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در محور امام رضا (ع) و بزرگراه حرم به حرم نیز تردد به صورت عادی و روان جریان دارد و تاکنون حادثه خاصی در محورهای شرق استان تهران گزارش نشده است.

کهریزی در پایان از رانندگان خواست با مدیریت زمان سفر، رعایت فاصله طولی، پرهیز از عجله و استراحت کافی پیش و حین رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.