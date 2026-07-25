به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری صبح شنبه در جریان بازدید نظارتی خود از حوزه قضایی بخش فولادشهر، هدف اصلی از این سرکشی‌های مستمر را ارزیابی دقیق، میدانی و کیفی خدمات‌رسانی به عموم شهروندان بر اساس ضوابط قانونی و محورهای سند تحول قضایی دانست.

وی در این بازدید با اشاره به فرآیندهای مورد ارزیابی تصریح کرد: در این سرکشی‌ها، حوزه‌های مختلفی نظیر فرآیند رسیدگی‌های قضایی، اجرای احکام، میزان تکریم ارباب رجوع، اقدامات ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم و نیز برنامه‌های مرتبط با حوزه صلح و سازش با دقت بالا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا نقاط قوت تقویت و چالش‌های موجود برطرف شوند.

تشکیل دادسرا در فولادشهر؛ گامی کلیدی در رفع اطاله دادرسی

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با اذعان به اینکه پدیده «اطاله دادرسی» یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و دستگاه قضایی در این حوزه بوده است، به اقدامات تحولی صورت‌گرفته اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های مداوم و کسب اجازه ویژه از رئیس محترم قوه قضاییه، سال گذشته دادسرا در بخش فولادشهر رسماً تشکیل شد. با تفکیک پرونده‌های در صلاحیت دادسرا، حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های معوق که پیش از این موجب طولانی شدن روند دادرسی و نارضایتی شهروندان شده بود، تعیین تکلیف شد و سرعت رسیدگی‌ها بهبود جدی یافت.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در خصوص وضعیت منابع انسانی این حوزه قضایی اظهار کرد:در بخش کادر اداری با کمبود جدی مواجه نیستیم، اما به منظور شتاب‌بخشی هرچه بیشتر به پرونده‌های رسوب‌کرده و کاهش حداکثری زمان رسیدگی، پیگیری‌های لازم برای اختصاص و استقرار دو همکار قضایی جدید در این شهرستان در حال انجام است.

اختصاص زمین ۳۵۰۰ متری برای احداث ساختمان ملکی دادگستری

وی با انتقاد از وضعیت نامناسب فیزیکی و استیجاری بودن ساختمان فعلی دادگستری فولادشهر، به مصوبات سفرهای استانی اشاره کرد و گفت: موضوع کمبود فضای اداری مناسب در جریان سفر دوم رئیس قوه قضاییه به استان اصفهان به‌طور جدی مطرح و مصوب شد. در حال حاضر، زمینی به مساحت ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع جهت احداث ساختمان ملکی دادگستری اختصاص یافته است که به محض واریز اولین مرحله از اعتبارات مصوب سفر، عملیات ساخت این پروژه عمرانی متناسب با شأن مردم شریف منطقه و همکاران قضایی با جدیت آغاز می‌شود.

ضرورت ارتقای آمار صلح و سازش به میانگین کشوری

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی وضعیت پرونده‌های مصالحه در فولادشهر پرداخت و تصریح کرد: هم‌اکنون نرخ صلح و سازش در این حوزه قضایی نزدیک به ۴۰ درصد است که با میانگین کشوری فاصله دارد. انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند رئیس دادگستری و دادستان شهرستان و با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت جدید دادگاه‌های صلح، شوراهای حل اختلاف و همچنین مشارکت متنفذین، معتمدین محلی، علما و ظرفیت‌های ارزشمند مردمی منطقه، آمار صلح و سازش در فولادشهر به میانگین استانی و کشوری ارتقا یابد.