قیمت میوه در میادین شهرداری تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع میوه به شرح ذیل است:

آناناس طلایی کیلویی ۲۶۵ هزار تومان

آلبالو پیوندی کیلویی ۲۳۵ هزار تومان

آلبالو رسمی کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

آلو شابلون و سانتورزا کیلویی ۱۸۰ هزار تومان

آلو قطره طلا کیلویی ۱۸۰ هزار تومان

انبه کیلویی ۳۳۰ هزار تومان

انواع انجیر کیلویی ۱۹۵ هزار تومان

انگور یاقوتی کیلویی ۱۷۵ هرار تومان

انگور رطبی کیلویی ۱۵۵ هزار تومان

انگور عسگری کیلویی ۱۷۰ هزار تومان

انواع سایر انگور کیلویی ۱۴۰ هزار تومان

آووکادو کیلویی ۲۳۰ هزار تومان

بلوبری در بسته‌های ۱۲۰ گرم ۱۶۰ هزار تومان

پاپایا (تولید داخل) کیلویی ۳۴۰ هزار تومان

پشن فروت در بسته های ۱۲۰ گرم کیلویی ۲۲۰ هزار تومان

توت فرنگی کیلویی ۲۳۰ هزار تومان

جانا کیلویی ۶۲ هزار تومان

انواع خربزه کیلویی ۶۲ هزار تومان

خیار گلخانه ای کیلویی ۸۳ هزار تومان

انواع زردآلو کیلویی ۲۷۰ هزار تومان

زنجبیل تازه کیلویی ۳۶۰ هزار تومان

سیب گلاب کیلویی ۲۳۰ هزار تومان

سایر انواع سیب کلیویی ۱۵۰ هزار تومان

شاه توت کیلویی ۳۹۰ هزار تومان

انواع شلیل و شبرنگ کیلویی ۱۹۹ هزار تومان

طالبی کیلویی ۶۸ هزار تومان

گردو تازه با پوست سبز کیلویی ۶۰ هزار تومان

گرمک کیلویی ۶۲ هزار تومان

انواع گلابی کیلویی ۲۲۰ هزار تومان

انواع گیلاس کیلویی ۲۰۵ هزار تومان

گیلاس تکدانه کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

لیموترش سنگی کیلویی ۲۹۰ هزار تومان

لیمو ترش مینابی کیلویی ۱۹۶ هزار تومان

ملون کیلویی ۳۰ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد بالای ۱۲۰ گرم کیلویی ۲۳۰ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد زیر ۱۲۰ گرم کیلویی ۲۲۵ هزار تومان

انواع میوه کاکتوس زرد و قرمز کیلویی ۱۳۰ هزار تومان

هلو انجیری کیلویی ۱۹۰ هزار تومان

هلوکاردی کیلویی ۱۷۰ هزار تومان

هلو هسته جدا کیلویی ۱۸۰ هزار تومان

انواع نارگیل کیلویی ۱۵۰ هزار تومان

هندونه بالای ۳ کیلوگرم کیلویی ۳۵ هزار تومان

هندونه زیر ۳ کیلوگرم کیلویی ۳۳ هزار تومان