برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی و تندرستی یادواره شهدای میناب دربویراحمد

یاسوج- عنایت وفابین، رئیس هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی شهرستان بویراحمد، عصر جمعه در آیین افتتاحیه مسابقات آمادگی جسمانی و تندرستی یادواره شهدای میناب، اظهار کرد: حضور گسترده ورزشکاران، مربیان، مسئولان هیئتهای ورزشی و علاقهمندان به ورزش در این رویداد، نشاندهنده جایگاه مهم ورزش در ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی است.
وی با بیان اینکه ورزش نقش مؤثری در کاهش هزینههای درمان و آسیبهای اجتماعی دارد، افزود: هر جامعهای که به ورزش اهمیت بیشتری بدهد، با مشکلات کمتری در حوزه سلامت، آسیبهای اجتماعی و مسائل مربوط به جوانان مواجه خواهد شد و از جامعهای شادابتر و پویاتر برخوردار میشود.
وفابین ادامه داد: هدف از برگزاری این مسابقات، علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدای میناب، زنده نگه داشتن روحیه امید، نشاط و امید به زندگی در جامعه است.
رئیس هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی شهرستان بویراحمد با اشاره به شرایط اخیر کشور، تصریح کرد: برنامهریزی این مسابقات در زمانی انجام شد که کشور در شرایط عادی قرار داشت، اما با اتفاقات تلخ اخیر، بهویژه در مناطق جنوبی کشور، همه ما در غم هموطنان عزیزمان شریک هستیم. با این حال، برگزاری این رویداد ورزشی پیامی از امید، همبستگی و توجه به سلامت جامعه است.
وی از حضور مسئولان، ورزشکاران و شرکتکنندگان قدردانی کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم میزبان شایستهای برای این رویداد باشیم و همه ورزشکاران در مسیر زندگی و فعالیتهای ورزشی خود موفق باشند.
در ادامه این مراسم، کیانیان از برگزارکنندگان مسابقات نیز با اشاره به اهداف این رویداد اظهار کرد: این دوره از مسابقات آمادگی جسمانی و تندرستی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای میناب، توسعه ورزش همگانی و تقویت ورزش قهرمانی در استان برگزار شده است.
وی افزود: این مسابقات با حضور مسئولان استانی، نماینده مجلس و مدیران ادارهکل ورزش و جوانان در حال برگزاری است و حدود ۵۰۰ ورزشکار در آن حضور دارند.
کیانیان مهمترین چالشهای ورزش استان را کمبود زیرساختهای ورزشی، بیتوجهی به ورزش قهرمانی و نبود حامیان مالی برای حمایت از قهرمانان عنوان کرد و گفت: با وجود کسب مدالهای متعدد توسط ورزشکاران کهگیلویه و بویراحمد در میادین مختلف، حمایتهای لازم از آنان صورت نمیگیرد و این موضوع نیازمند توجه جدی مسئولان است.
وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین رویدادهایی بتواند در توسعه ورزش همگانی، ارتقای سلامت عمومی و ایجاد انگیزه در میان ورزشکاران و جوانان استان مؤثر باشد.
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