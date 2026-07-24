به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان جمعه شب در ابتدای ورود به استان خوزستان اظهار کرد: خوزستان تنها استانی است که دو معبر خروجی دارد و تنها مسیری است که اتباع خارجی برای سفر اربعین باید از آن عبور کنند.
وی افزود: این مرز از گذشته ظرفیتهای ویژهای برای سفر اربعین داشته و مردم خوب و عشایر قهرمان پرور این استان نیز با برپایی مواکب متعدد، خدمات شایستهای به زائران ارائه کردهاند.
رئیس سازمان حج و زیارت کشور با اشاره به سفر خود در سال ۱۳۹۲ به اهواز بیان کرد: نخستین سفرم در ارتباط با موضوع اربعین، به اهواز و مرز شلمچه بود و مقدمات سفر اربعین از همان جا آغاز شد.
وی ادامه داد: امسال نیز خدا را شاکریم که در آغاز سفرهای اربعینی، توفیق حضور در خوزستان را پیدا کردیم تا به استاندار پرتلاش، همکاران و اعضای ستاد اربعین خداقوت بگوییم.
رشیدیان در پایان ابراز امیدواری کرد: با بررسیهای انجام شده، آمادگی کامل برای ارائه خدمات مطلوب به زائران حسینی در مرزهای شلمچه و چذابه فراهم شود.
نظر شما