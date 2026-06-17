به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به تفاوت ماهیت جنگ ۱۲ روزه با جنگ ۴۰ روزه، اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان این جنگ نشان دادند که عزم جدی برای هدف قرار دادن زیرساختهای کشور، بهویژه در حوزه هوانوردی دارند که نخستین نشانه آن حمله به هواپیمای ایرباس جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه بوشهر بود.
وی افزود: بلافاصله پس از آغاز حملات، طرح توقف عملیات پروازی به اجرا درآمد و تمامی هواپیماهای در حال پرواز به نزدیکترین فرودگاههای مناسب هدایت شدند؛ همچنین پروازهای عبوری از آسمان کشور نیز به مسیرهای جایگزین در کشورهای همسایه منتقل شد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اقدامات انجامشده برای حفاظت از ناوگان هوایی کشور تصریح کرد: با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و بخش پدافندی کشور، تصمیم به پراکندگی ناوگان هوایی اتخاذ شد که در این چارچوب، ۱۳۳ جابهجایی هواپیما از فرودگاههای امام خمینی(ره) و مهرآباد به فرودگاههای امنتر انجام گرفت. همچنین ۳۶ مجوز برای انتقال و استقرار هواپیماها در فرودگاههای خارجی صادر شد که بخشی از آنها با موفقیت به مرحله اجرا رسید.
وی درباره اقدامات حقوقی و بینالمللی سازمان هواپیمایی کشوری نیز گفت: تاکنون ۲۵ مکاتبه با شورای سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) و دفتر منطقهای آن انجام شده و دو نشست نیز بهصورت برخط برگزار شده است. حمله به زیرساختهای غیرنظامی هوانوردی مصداق جنایت جنگی است و جمهوری اسلامی ایران این موضوع را در نشست آتی شورای ایکائو پیگیری و محکوم خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در اجلاس پیشرو، موضوع محکومیت آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی کشور بهطور جدی مطرح میشود. تمامی خسارات وارده نیز مستندسازی، تصویربرداری و کارشناسی شده و برای ارائه در مجامع بینالمللی آماده است.
استرداد ۹۵ درصد وجوه بلیتهای لغوشده
شیرودی با اشاره به روند بازپرداخت وجوه بلیتهای لغوشده، تصریح کرد: در طول جنگ، حدود یک میلیون بلیت پرواز لغو شد که تاکنون ۹۵ درصد وجوه این بلیتها با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری، شرکتهای هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی به مسافران بازگردانده شده است.
وی افزود: سامانه استرداد بلیت هواپیما در پیامرسان «بله» راهاندازی شده و تاکنون سه هزار و ۷۰۰ درخواست بازگشت وجه در این سامانه ثبت شده است. تمامی این درخواستها توسط کارشناسان سازمان بررسی و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پاسخ داده شدهاند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره وضعیت نرخ بلیت هواپیما اظهار کرد: قیمت بلیت تابعی از عرضه و تقاضاست و محدودیتهای موجود در ناوگان و ظرفیت پروازی در برخی مناسبتها موجب نوسان نرخها میشود. با این حال، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکتهای هواپیمایی تلاش میکنند افزایش قیمتها به حداقل برسد.
وی تأکید کرد: هرگونه تخلف در فروش بلیت هواپیما و گزارشهای مردمی در این زمینه از سوی سازمان هواپیمایی کشوری پیگیری میشود و با متخلفان برخورد خواهد شد.
رتبهبندی ایرلاینها بر اساس رعایت حقوق مسافر
شیرودی از تدوین نظام رتبهبندی شرکتهای هواپیمایی خبر داد و گفت: در آییننامه جدید تأسیس و فعالیت شرکتهای هواپیمایی که به دولت ارائه شده است، شاخصهایی از جمله میزان تأخیر پروازها و رعایت حقوق مسافران در ارزیابی و رتبهبندی ایرلاینها لحاظ خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس این سازوکار، شرکتهای هواپیمایی که عملکرد مطلوبتری در حوزه خدماترسانی و رعایت حقوق مسافران داشته باشند، از مشوقهای دولتی برخوردار خواهند شد.
شیرودی همچنین از تدوین قانون حقوق مسافر خبر داد و اظهار کرد: بنا بر دستور وزیر راه و شهرسازی، موضوع حقوق مسافر در قالب قانون تدوین خواهد شد تا در صورت تخلف شرکتهای هواپیمایی یا دفاتر خدمات مسافرتی، امکان پیگیری قضایی و قانونی برای مسافران فراهم شود.
پایان عملیات حج ۱۴۰۵ با جابهجایی ۶۰ هزار زائر
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به پایان عملیات پروازی حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار کرد: در مجموع ۳۰ هزار زائر با ۲۶۲ پرواز رفت از فرودگاههای امام خمینی(ره)، مشهد و زاهدان به فرودگاه مدینه اعزام شدند و در مرحله بازگشت نیز ۳۰ هزار حاجی با ۲۶۴ پرواز از فرودگاه جده به ۶ فرودگاه کشور منتقل شدند؛ عملیات رفت و برگشت زائران حج تمتع ۱۴۰۵ با موفقیت انجام شد و این مأموریت در تاریخ ۲۵ خردادماه به پایان رسید.
آغاز برنامهریزی برای پروازهای اربعین
شیرودی همچنین از آغاز برنامهریزی برای عملیات پروازی اربعین خبر داد و گفت: با دستور وزیر راه و شهرسازی، برنامهریزیهای لازم برای انجام پروازهای اربعین آغاز شده است و به مردم اطمینان میدهیم این عملیات با رعایت کامل الزامات و استانداردهای ایمنی و در بهترین شرایط ممکن انجام خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تصمیمگیری درباره تعداد پروازها، ظرفیتها و نرخ بلیت پروازهای اربعین در زمان مناسب اعلام میشود، اما در حوزه ایمنی هیچگونه اغماض وجود ندارد.
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