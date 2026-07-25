غیبت دختر شمشیرباز ایران در مسابقات قهرمانی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های شمشیربازی قهرمانی جهان از پنجشنبه گذشته در سه اسلحه سابر، اپه و فلوره مردان و زنان در هنگ کنگ آغاز شد.

برای این دوره مسابقات، فدراسیون شمشیربازی ایران تنها اعزام ورزشکاران اسلحه سابر را در برنامه قرار داد. بر این اساس ۴ شمشیرباز در بخش مردان و یک شمشیرباز در بخش زنان برای سفر به هنگ کنگ ثبت نام شدند اما دختر نام نویسی شده شمشیربازی ایران از سفر بازماند.

نجمه سازنچیان شمشیرباز اسلحه سابر است که قرار بود به عنوان تنها دختر شمشیربازی ایران در مسابقات قهرمانی جهان شرکت داشته باشد. ثبت نام او به طور کامل انجام شد و بر همین اساس نامش در گروه بندی مسابقات هم لحاظ شد. قرار بود سازنچیان در گروه ۹ مرحله گروهی با نمایندگانی از ژاپن، کامرون، تونس، رومانی و کانادا رقابت داشته باشد.

دیدارهای گروه ۹ رقابت های شمشیربازی قهرمانی جهان در اسلحه سابر زنان در حالی برگزار شد که نجمه سازنچیان موفق به رقابت با حریفانش نشد

دیدار سازنچیان با این شمشیربازان اما اصلا انجام نشد چراکه او از سفر به هنگ کنگ و حضور در محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان بازماند.

سازنچیان که همراه با دیگر شمشیربازان اسلحه سابر در اردوی ترکیه و کمپ کریستین بائو حضور داشت برای شرکت در لیگ باشگاهی به ایران بازگشت و قرار بود از تهران راهی هنگ کنگ شود اما عدم صدور ویزا مانع سفر او شد. بدین ترتیب مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان تنها با حضور ۴ شمشیرباز اسلحه سابر ایران در بخش مردان آغاز شد.

از میان شمشیربازان اعزامی ایران، علی پاکدامن به جدول ۶۴ نفره رسیده است اما محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور حذف شدند.