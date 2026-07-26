رقابت علی پاکدامن با شمشیرباز ایتالیایی برای صعود به جدول ۳۲ نفره

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان که از پنجشنبه گذشته در هنگ کنگ آغاز شد، روز دوشنبه با برگزاری دیدارهای حذفی در بخش انفرادی اسلحه سابر پیگیری می شود.

در این روز از رقابت ها، علی پاکدامن تنها نماینده شمشیربازی ایران در جدول ۶۴ نفره به مصاف «متئو نری« از ایتالیا می رود که تنها ۲۷ سال سن دارد.

پاکدامن در صورت پیروزی در این رقابت، وارد جدول ۳۲ نفره می شود و با برنده دیدار «ویلیام موریل» از آمریکا و «رمی گاریگه» از فرانسه رقابت می کند.

محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور دیگر شمشیربازان ایران در مسابقات قهرمانی جهان بودند که پیش از مرحله حذفی به کار خود پایان دادند. نجمه سازنچیان هم تنها دختر ایرانی ثبت نام شده برای این رقابت ها بود که به دلیل عدم صدور ویزا از اعزام بازماند.