علی پاکدامن از مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان که در هنگ کنگ جریان دارد و در جدول ۱۶ نفره اسلحه سابر مردان، امروز (دوشنبه ۵ مرداد) علی پاکدامن به مصاف « عامر محمد» از مصر رفت و مقابل این شمشیرباز که سومین شمشیرباز برتر مصری ها به حساب می آید، با نتیجه ۱۵ به ۶ شکست خورد.

بدین ترتیب علی پاکدامن از رسیدن به جدول ۸ نفره بازماند. او امروز در جدول ۶۴ نفره برابر «متئو نری» از ایتالیا به برتری ۱۵ بر ۱۳ دست یافت سپس با همین نتیجه نماینده آمریکا به نام «ویلیام موریل» را شکست داد و اینگونه به جدول ۱۶ نفره راه یافت.

با حذف علی پاکدامن، پرونده شمشیربازی ایران در بخش انفرادی رقابت های قهرمانی جهان بسته شد.

محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور دیگر شمشیربازان ایران در مسابقات قهرمانی جهان بودند که پیش از مرحله حذفی به کار خود پایان دادند. نجمه سازنچیان هم تنها دختر ایرانی ثبت نام شده برای این رقابت ها بود که به دلیل عدم صدور ویزا از اعزام بازماند.