قریشی: امروز نبرد اصلی دشمن در حوزه فرهنگ و باورهای مردم جریان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، در خطبههای این هفته نماز جمعه، با تاکید بر اهمیت جبهه فرهنگی اظهار کرد: اگرچه مسائل نظامی و سیاسی اهمیت فراوانی دارند، اما امروز نبرد اصلی دشمن در حوزه فرهنگ و باورهای مردم جریان دارد.
وی اظهار کرد: دشمن تلاش میکند از طریق نفوذ فرهنگی، سبک زندگی، اعتقادات و ارزشهای اسلامی را تضعیف کند؛ از اینرو خانوادهها، نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانهها وظیفه دارند با ارتقای آگاهی عمومی و تقویت هویت دینی و ملی، زمینه نفوذ دشمن را از بین ببرند.
امام جمعه ارومیه با اشاره به سیاستهای آمریکا در منطقه اظهار کرد: تجربههای تاریخی نشان داده است که ساختار سیاسی آمریکا در بسیاری از تصمیمات کلان نظامی، تابع اراده دولت حاکم است و نهادهایی مانند کنگره و سنا نیز در موارد متعدد نتوانستهاند مانع اجرای سیاستهای جنگطلبانه رؤسای جمهور این کشور شوند.
دشمنان تلاش میکنند با جنگ روانی وحدت، صمیمیت و انسجام ملت ایران را هدف قرار دهند
وی با اشاره به نمونههایی از جنگ ویتنام، افغانستان و حضور نظامی آمریکا در لبنان، تصریح کرد: تاریخ نشان داده است که هر زمان هزینههای انسانی و نظامی برای آمریکا افزایش یافته، این کشور ناچار به عقبنشینی شده است.
حجت الاسلام قریشی افزود: بر همین اساس، مسئولان و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی باید با حفظ آمادگی، هوشیاری و اقتدار دفاعی، در برابر هرگونه تهدید احتمالی دشمن برنامهریزی دقیق داشته باشند و با قدرت از امنیت، منافع و عزت ملت ایران دفاع کنند.
وی در ادامه با اشاره به شرایط حساس منطقه و تهدیدهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: دشمنان تلاش میکنند با جنگ روانی، عملیات رسانهای و فشارهای مختلف، وحدت، صمیمیت و انسجام ملت ایران را هدف قرار دهند.
حجت الاسلام قریشی عنوان کرد: آنان به دنبال ایجاد اختلاف و تضعیف روحیه مردم در عرصههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند، اما ملت ایران همواره نشان داده است که در بزنگاههای حساس با حفظ همبستگی، نقشههای دشمن را ناکام میگذارد.
امروز حفظ وحدت و همدلی، مهم ترین وظیفه مردم و مسئولان است
وی تاکید کرد: امروز حفظ وحدت و همدلی، مهم ترین وظیفه مردم و مسئولان است و همه باید از هرگونه رفتار، گفتار یا اقدامی که موجب اختلاف و بیاعتمادی در جامعه میشود، پرهیز کنند، همچنین رعایت انصاف، مسئولیتپذیری و مدیریت صحیح منابع، از جمله صرفهجویی در مصرف انرژی، از ضروریاتی است که میتواند کشور را در عبور از شرایط دشوار یاری کند.
امام جمعه ارومیه با قدردانی از تلاش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروهای نظامی کشور با اقتدار، آمادگی و هوشیاری کامل در برابر تهدیدهای دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی ایستادهاند و امنیت کشور مرهون ایثار، فداکاری و آمادگی این عزیزان است و ملت ایران نیز همواره پشتیبان مدافعان امنیت و عزت کشور خواهد بود.
حجت الاسلام قریشی در ادامه با اشاره به فرارسیدن پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این روز یادآور یکی از مهمترین رویدادهای دینی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است؛ روزی که به پیشنهاد آیتالله طالقانی و با موافقت حضرت امام خمینی (ره)، نخستین نماز جمعه پس از انقلاب برگزار شد و این سنت الهی بار دیگر در کشور احیا شد.
وی افزود: نماز جمعه تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه پایگاهی برای تبیین معارف دینی، تقویت وحدت اسلامی و آگاهیبخشی به مردم در مسائل مختلف جامعه به شمار میرود و نخستین نماز جمعه در تاریخ اسلام نیز به دست پیامبر اکرم (ص) و پس از هجرت به مدینه اقامه شد و از همان زمان نقش مهمی در شکلگیری جامعه اسلامی ایفا کرد.
نماز جمعه محلی برای طرح مسائل و مشکلات مردم، تبیین سیاستهای کلان نظام است
حجت الاسلام قریشی با بیان اینکه اهمیت نماز جمعه در قرآن کریم نیز مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: اختصاص یافتن سورهای مستقل به نام «جمعه» نشاندهنده جایگاه والای این فریضه الهی است و در دوران حضور امام معصوم (ع)، نماز جمعه واجب عینی است و در عصر غیبت نیز از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و حضور مؤمنان در آن آثار ارزشمند دینی، اجتماعی و سیاسی به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: نماز جمعه همواره محلی برای طرح مسائل و مشکلات مردم، تبیین سیاستهای کلان نظام و ایجاد همدلی میان مسئولان و اقشار مختلف جامعه بوده استو امام راحل (ره) نیز بارها بر نقش اثرگذار این فریضه تأکید کردهاند و آن را از نظر آثار اجتماعی و سیاسی، دارای جایگاهی بسیار مهم دانستهاند.
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