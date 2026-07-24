امام جمعه خارگ: رزمندگان در جزیره نماد حقیقی مقاومت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود کارگر در خطبههای نماز جمعه جزیره خارگ با اشاره به تحولات میدانی منطقه اظهار کرد: بر اساس ارزیابیهای مطرحشده، اهداف اصلی حملات اخیر ایران از پوشش مؤثر پدافندی برخوردار نیستند و بخش عمده حملات با موفقیت به اهداف مورد نظر اصابت کرده است.
وی افزود: همچنین برآوردها نشان میدهد که توانمندی نیروهای یمنی در عرصه عملیاتی و تأثیرگذاری بر سامانههای پدافندی دشمن، به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
امام جمعه خارگ با اشاره به تحرکات رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم برای تقویت توان رهگیری و ایجاد اختلال الکترونیکی، بخشی از ظرفیت هوایی خود را به پایگاههایی در منطقه منتقل کرده است، اما با وجود این اقدامات، همچنان متحمل خسارتهای سنگینی شده است.
وی همچنین با اشاره به برخی تحرکات امنیتی در مناطق مرزی کشور اظهار داشت: برخی گروهکها تلاشهایی برای ایجاد ناامنی انجام دادهاند که با هوشیاری نیروهای امنیتی و نظامی، این اقدامات با ناکامی مواجه شده است.
لزوم هوشیاری در روند مذاکرات
کارگر با اشاره به تلاش برخی کشورهای منطقه برای ازسرگیری مذاکرات، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران باید در هرگونه مذاکره یا تفاهم، با تکیه بر تجربههای گذشته و حفظ منافع ملی حرکت کند.
وی افزود: اگر قرار است گفتوگو یا توافقی صورت گیرد، باید تجربه توافقات پیشین مورد توجه قرار گیرد و تیم مذاکرهکننده تنها با هدف تأمین حقوق ملت و کسب امتیازات بیشتر برای کشور وارد میدان شود.
مطالبات معیشتی مردم نباید فراموش شود
امام جمعه خارگ در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم گفت: همه تصمیمات نظام برای ما محترم و لازمالاجراست، اما مطالبات معیشتی مردم نیز باید با جدیت مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
وی افزود: حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و عمل به وعدههای اقتصادی از مهمترین مطالبات مردم است و مسئولان باید بیش از هر زمان دیگری نسبت به تحقق وعدههای خود پاسخگو باشند.
کارگر تصریح کرد: مسئولان باید از وعدههایی که امکان اجرای آن را ندارند پرهیز کنند، زیرا عملی نشدن وعدهها علاوه بر کاهش اعتماد عمومی، به سرمایه اجتماعی و امید مردم نیز آسیب وارد میکند.
وی خاطرنشان کرد: معیار موفقیت مسئولان باید رضایت و آرامش مردم باشد و تا زمانی که مشکلات معیشتی مردم برطرف نشده است، نمیتوان از موفقیت سخن گفت.
تبعیض در اشتغال و قراردادهای کاری پذیرفتنی نیست
امام جمعه خارگ با اشاره به موضوع اشتغال جوانان بومی اظهار کرد: شرکتها و پیمانکاران باید در انعقاد قراردادهای کاری، عدالت را رعایت کنند و از هرگونه تبعیض میان نیروهای بومی و غیربومی پرهیز شود.
وی افزود: جوانان بومی نباید در شرایطی قرار گیرند که ناچار به پذیرش قراردادهایی باشند که احساس بیعدالتی در آن وجود دارد و این موضوع نیازمند توجه جدی مدیران است.
رزمندگان خارگ نماد واقعی مقاومت هستند
کارگر در پایان با قدردانی از نیروهای نظامی و رزمندگان مستقر در جزیره خارگ گفت: امنیت امروز کشور مرهون ایثار و مجاهدت رزمندگانی است که در سختترین شرایط آبوهوایی و به دور از خانواده، شبانهروز در مواضع دفاعی حضور دارند.
وی افزود: مردم ایران باید بدانند که این نیروهای جانبرکف با تحمل گرمای شدید، رطوبت بالا و شرایط دشوار محیطی، با روحیهای مثالزدنی از امنیت و عزت کشور دفاع میکنند.
امام جمعه خارگ تأکید کرد: نماد واقعی مقاومت، همین رزمندگانی هستند که بیادعا در سنگرهای دفاع از کشور ایستادهاند و مردم جزیره خارگ همواره قدردان مجاهدتهای آنان هستند.
وی خاطرنشان کرد: مردم خارگ پشتیبان نیروهای مسلح هستند و این رزمندگان، مایه افتخار، عزت و نماد حقیقی مقاومت در این جزیره راهبردی به شمار میروند.
نظر شما