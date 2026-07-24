به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز جمعه در جریان بازدید از طرح ساماندهی حریم قلعه فلکالافلاک، اظهار داشت: مجموعه پروژههای عمرانی، گردشگری و میراثفرهنگی در اطراف این بنای تاریخی باهدف آزادسازی حریم، ارتقای دسترسی عمومی، توسعه گردشگری و حفظ هویت تاریخی خرمآباد، تعریف شده و در حال اجرا است.
تبدیل خرمآباد به قطب گردشگری با اجرای طرح ساماندهی حریم «فلکالافلاک»
وی با اشاره به ثبت جهانی مکانهای پیش از تاریخ دره خرمآباد در تیرماه سال گذشته، تصریح کرد: تکمیل این طرحها، مرکز لرستان را به قطب گردشگری و فرهنگی غرب کشور تبدیل میکند.
استاندار لرستان، تصریح کرد: ثبت جهانی این آثار، رویداد مبارکی است که ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان را بیش از گذشته در سطح ملی و بینالمللی معرفی میکند و زمینه اجرای طرحهای بزرگ ساماندهی مجموعه تاریخی فلکالافلاک را فراهم ساخته است.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از همکاری و همراهیهای فرماندهی سپاه استان در جریان تخلیه پادگان امام حسین (ع) گفت: پادگان پیش از جنگ و تحولات اخیر منطقه تخلیه و امکان اجرای طرح جامع ساماندهی حریم قلعه فلکالافلاک فراهم شد که این اقدام نیز کاری ماندگار در جربان حفاظت از این اثر تاریخی محسوب میشود.
آغاز عملیات سنگفرش و پیادهراهسازی خیابان «افلاک»
وی با بیان اینکه طرح جامعی شامل پروژههای متعدد در داخل و خارج از محوطه قلعه فلکالافلاک تهیه شده است، گفت: همه این اقدامات باهدف حفظ ارزشهای تاریخی، افزایش دسترسی عمومی و رونق گردشگری برنامهریزی شدهاند و چهره مرکز شهر را به طور اساسی متحول خواهد کرد.
استاندار لرستان با اشاره به اجرای طرح «چهارباغ افلاک»، اظهار کرد: در این طرح حدود ۲۵ متر از حریم خیابان امام خمینی آزادسازی و فضای نظامی گذشته به فضای عمومی برای استفاده شهروندان تبدیل شده است.
شاهرخی، گفت: دیوارهای پیرامونی این مجموعه احداث شده و عملیات کفسازی و آمادهسازی چهارباغ نیز با همکاری شهرداری و اداره کل میراثفرهنگی در حال اجرا است تا این محور تاریخی هرچه سریعتر در اختیار مردم قرار گیرد.
وی به آغاز عملیات سنگفرش و پیادهراهسازی خیابان افلاک، اشاره کرد و گفت: این طرح پس از سالها پیگیری، گفتوگو و هماهنگی میان دستگاههای مختلف وارد مرحله اجرا شده است و با تکمیل آن، یکی از مهمترین محورهای تاریخی خرمآباد به فضایی مناسب برای حضور گردشگران و شهروندان تبدیل خواهد شد.
احداث ۲ پل جدید
استاندار لرستان، تأکید کرد: اجرای این پروژه با رعایت کامل ضوابط میراثفرهنگی دنبال میشود و هرگونه آثار تاریخی احتمالی نیز همزمان با عملیات عمرانی توسط کارشناسان بررسی و مستندسازی خواهد شد.
شاهرخی با اشاره به دیگر طرحهای در دست اجرای این مجموعه، گفت: کنارگذر افلاک برای تسهیل دسترسی شهروندان به خیابان ساحلی اجراشده و علاوهبرآن، دو پل جدید نیز با همکاری شهرداری و خیران در حال احداث است.
وی افزود: یکی از این پلها در محدوده باغ دختران احداث میشود که بهعنوان یکی از ورودیهای اصلی مجموعه فلکالافلاک عمل خواهد کرد و پل دیگر نیز در بالادست پل صفوی ساخته میشود.
استاندار لرستان، ادامه داد: با اجرای این پلها ضمن کاهش بار ترافیکی میدان آزادی، ارتباط مرکز شهر با مجموعه تاریخی فلکالافلاک را تسهیل میگردد.
طرح ساماندهی فضای داخلی مجموعه فلکالافلاک
شاهرخی با بیان اینکه اجرای همزمان این طرح تحولی کمنظیر در مرکز خرمآباد ایجاد خواهد کرد، افزود: محلههای پیرامون قلعه از جمله باغ دختران، درب دلاکان و ۲۴ متری حکیم از مزایای این طرحها بهرهمند خواهند شد، ارزش اقتصادی و گردشگری این مناطق افزایش مییابد و در واقع نوعی خلق ثروت برای شهروندان، افزایش سرمایهگذاری در بافت تاریخی و ایجاد زمینه اشتغال و رونق اقتصادی از طریق توسعه گردشگری است.
وی با اشاره به طرح ساماندهی فضای داخلی مجموعه فلکالافلاک نیز، گفت: یک مشاور ملی و متخصص برای طراحی این بخش انتخاب شده تا مسیرهای دسترسی گردشگران به باغ گلستان، باغ ارم و سایر فضاهای تاریخی داخل مجموعه به شکلی مناسب ساماندهی شود و بازدیدکنندگان از تمامی ظرفیتهای تاریخی این مجموعه بهرهمند شوند.
استاندار لرستان، تأکید کرد: این طرحها با حفظ اصالت تاریخی مجموعه اجرا خواهد شد؛ زیرا سیاست دولت، توسعه گردشگری همراه با صیانت از میراثفرهنگی است و هیچ پروژهای نباید به ارزشهای تاریخی این مجموعه آسیب وارد کند.
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