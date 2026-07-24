به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به تهدیدات نظامی و اقتصادی دشمنان علیه ایران اسلامی، اظهار کرد: نیروهای مسلح تاکنون با دقت و قدرت به اهداف دشمن ضربه زده‌اند و آمریکا و رژیم صهیونیستی در هیچ میدانی موفق نبوده‌اند.

وی با بیان اینکه تاکنون هر چه نیروهای مسلح سپاه و ارتش ما به دشمن زده‌اند، همه دقیق بوده و هیچ جا را بدون دقت نزده‌اند، افزود: موشک‌های ایران به نقاط مثبت و قابل توجه اصابت کرده و دشمن را به وحشت انداخته است.

امام جمعه رشت با اشاره به طرح‌های دشمن برای ایجاد ناامنی داخلی، تصریح کرد: دشمن در صدد تکرار حرکت‌های دی‌ماه ۱۴۰۱ است، اما ملت ایران بیدار است و اگر چنین حرکتی رخ دهد، مردم دیگر منتظر نیروهای مسلح نخواهند ماند و «دمار از روزگار مفسدان در خواهد آورد».

آیت‌الله فلاحتی با هشدار نسبت به جنگ روانی اقتصادی دشمن، از قوه مجریه و قوه قضائیه خواست که «بی‌امان» با افزایش‌های ناگهانی قیمت کالاهای اساسی برخورد کنند و اظهار داشت: عده‌ای شب‌ها می‌نشینند و توطئه می‌کنند تا از داخل، آسایش مردم را بر هم بزنند؛ این افراد دین و قرآن برایشان مهم نیست، فقط جیب خودشان مهم است.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر راهبرد از دفاعی به تهاجمی، گفت: معلوم نیست این حالت تهاجمی کجا خاتمه می‌یابد؛ آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها قدرت مقابله با ایران را ندارند.

امام جمعه رشت در ادامه با اشاره به بیماری‌های جسمانی سران آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: یک خبرنگار از وضعیت ترامپ پرسید، گفته شد او دوبینی دارد و بیماری سرطان پروستات هم گرفتارش شده است.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به وظایف حاکم اسلامی در جلوگیری از معصیت، به تبیین آیاتی از سوره‌های تحریم، انبیا، ممتحنه و مزمل پرداخت و تأکید کرد که مؤمنان باید هم از گناهکار ابراز بیزاری کنند و هم از خود گناه، چنانکه حضرت ابراهیم (ع) و حضرت آسیه (س) این گونه عمل کرده‌اند.

وی همچنین فرا رسیدن سالروز شهادت عمار یاسر (۹ صفر) و اولین نماز جمعه در جمهوری اسلامی (۵ مرداد) را گرامی داشت و حضور گسترده مردم در نماز جمعه را «تو دهنی به دشمنان» و از برکات بزرگ انقلاب اسلامی برشمرد.