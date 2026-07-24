امام جمعه زابل: حفظ حاکمیت بر تنگه هرمز از منافع حیاتی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، نهم صفر، سالروز شهادت حضرت عمار یاسر را گرامی داشت و اظهار کرد: عمار یاسر از برجسته‌ترین یاران امیرالمؤمنین(ع) بود که با بصیرت و روشنگری، نقش مهمی در دفاع از جبهه حق و مقابله با شبهه‌افکنی‌ها ایفا کرد.

وی افزود: در کنار شمشیر مالک اشتر، زبان روشنگر عمار یکی از عوامل اصلی پیروزی جبهه حق بود و هر زمان دشمن با شایعه‌سازی و جنگ روانی در پی ایجاد تردید میان مردم بود، عمار با تبیین حقایق، زمینه بازگشت افراد به مسیر حق را فراهم می‌کرد.

ملت ایران؛ مصداق «حضور عمارگونه»

امام جمعه زابل با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ملت ایران، گفت: معظم‌له مردم ایران را ملتی «عمارگونه» توصیف کرده‌اند؛ ملتی که دشمن و شیوه‌های او را به‌خوبی می‌شناسد و با بصیرت و آگاهی در صحنه حضور دارد.

وی با گرامیداشت سالروز درگذشت رضاخان پهلوی، این مناسبت را فرصتی برای عبرت‌آموزی از تاریخ دانست و تصریح کرد: بررسی عملکرد حکومت پهلوی و سرانجام آن، عظمت انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی(ره) و عزت ملت ایران را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

حجت‌الاسلام پوراندخت همچنین با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از خدمات ائمه جمعه پیشین منطقه سیستان قدردانی کرد و نماز جمعه را یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های وحدت، بصیرت‌افزایی و انسجام جامعه اسلامی برشمرد.

جنگ روانی دشمن با هوشیاری مردم خنثی می‌شود

وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: دشمن با بهره‌گیری از جنگ روانی، فشارهای اقتصادی و تلاش برای ایجاد ناامنی، به دنبال کاهش تاب‌آوری اجتماعی و انحراف افکار عمومی است، اما با هوشیاری مردم و اقتدار نیروهای مسلح، این توطئه‌ها ناکام خواهد ماند.

امام جمعه زابل افزود: رزمندگان اسلام و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با آمادگی کامل، هرگونه تحرک گروهک‌های معاند را در نطفه خنثی کرده و اجازه نخواهند داد امنیت کشور خدشه‌دار شود.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز، آن را از منافع حیاتی جمهوری اسلامی ایران دانست و خاطرنشان کرد: در شرایطی که نظم جهانی در حال تغییر است، صیانت از منافع ملی و ظرفیت‌های راهبردی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید با نگاه‌های ساده‌انگارانه به این مسائل نگریست.

حجت‌الاسلام پوراندخت در پایان با اشاره به برخی پیشنهادها برای مذاکره، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با حفظ عزت، استقلال و منافع ملی، در برابر هرگونه فشار و زیاده‌خواهی ایستادگی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد چرخه تهدید، جنگ و فشار علیه ملت ایران تکرار شود.