امامان جمعه البرز: به آمریکا اعتماد نکنید

خبرگزاری مهر، واحد استانها: حمیدرضا عبدالمنافی_ خطبههای نماز جمعه این هفته در شهرهای مختلف استان البرز، با وجود تفاوت در جزئیات، حول سه محور مشترک شکل گرفت: ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت جبهه مقاومت و بیاعتمادی به تعهدات و رفتار آمریکا. ائمه جمعه کرج، طالقان، فردیس و کمالشهر در سخنان خود با استناد به تحولات اخیر منطقهای و جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، بر لزوم انسجام مردم و مسئولان، افزایش آمادگی دفاعی و هوشیاری در برابر ترفندهای دیپلماتیک دشمن تأکید کردند.
آیتالله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج، در بخشی از خطبههای خود با تمجید از نقش تاریخی نماز جمعه در انسجامبخشی به جامعه، نقد منصفانه را سرمایهای ارزشمند برای اصلاح امور توصیف کرد و گفت این نوع نقد نهتنها وحدت جامعه را از بین نمیبرد، بلکه زمینهساز پیشرفت است؛ در مقابل، عیبجویی و تخریب شخصیت افراد را غیرقابلقبول خواند.
حجتالاسلام والمسلمین علی رحمتینیا، امام جمعه طالقان، نیز با اشاره به راهبرد رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت کلمه میان مردم و مسئولان را یک تکلیف ملی برشمرد و هرگونه اقدام شکافآفرین در جامعه را «سمّی خطرناک» توصیف کرد.
وی با تأکید بر اینکه نقد خیرخواهانه ارزشمند است، هشدار داد این نقدها نباید به تضعیف همبستگی ملی یا تخریب افراد بیگناه منجر شود.
در همین راستا، امام جمعه ماهدشت، حجتالاسلام رادمرد، با تکیه بر آموزههای عاشورایی، از خطر آنچه «استحواذ اجتماعی شیطان» خواند سخن گفت و تصریح کرد در چنین شرایطی خواص جامعه نباید مردم را تنها بگذارند.
وی نمازجمعهها و منابر را از مهمترین سنگرهای فرهنگی برای مصونماندن جامعه از تفرقه دانست.
بیاعتمادی به آمریکا زبان مشترک خطیبان جمعه
یکی از پررنگترین محورهای مشترک در خطبههای این هفته، بیاعتباری تعهدات آمریکا بود.
حجتالاسلام رحمتینیا با اشاره به سابقه واشنگتن در نقض پیمانها، رفتار این کشور را مصداق بارز جنگافروزی و تحمیل هزینه به منطقه دانست و با استناد به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، امضای مقامات آمریکایی را فاقد اعتبار خواند.
وی هشدار داد دشمن غدار به دنبال خرید زمان برای تجدید قواست و تأکید کرد اینبار اجازه داده نخواهد شد آمریکا با آتشبسهای فریبنده ذخایر خود را بازسازی کند.
حجتالاسلام قادر محمدی، امام جمعه فردیس، نیز با همین لحن، آتشبسهای پیشنهادی آمریکا را «خدعه و نیرنگی برای فرصتسازی و حمله مجدد» توصیف کرد و گفت تجربه نشان داده نمیتوان به وعدههای دشمن اعتماد کرد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، آن را خط قرمز منافع ملی و نماد اقتدار جمهوری اسلامی خواند و تأکید کرد ملت ایران هرگز از حق حاکمیت خود بر این گذرگاه صرفنظر نخواهد کرد.
تقویت جبهه مقاومت و آمادگی دفاعی
در کنار هشدار نسبت به آمریکا، خطیبان جمعه بر اقتدار نظامی و آمادگی جبهه مقاومت نیز تأکید داشتند.
امام جمعه فردیس با اشاره به اجرای رزمایشها و تمرین سناریوهای مختلف توسط نیروهای مسلح، از آمادگی کامل کشور برای مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد.
وی همچنین هشدار داد بازگشت سربازان آمریکایی در تابوت، سرنوشت هرگونه ماجراجویی نظامی علیه ایران خواهد بود.
حجتالاسلام محمود نورپور، امام جمعه کمالشهر، نیز با تجلیل از مقاومت مردم و رزمندگان در میدان نبرد، از عمق راهبردی مردمی، توان موشکی و پهپادی و تسلط بر تنگه هرمز بهعنوان برگهای برنده ایران در جنگ یاد کرد.
وی خطاب به دشمن گفت فشارهای روانی و عملیاتهای کور هرگز به نتیجه نخواهد رسید و ملت ایران صحنه را خالی نخواهد کرد. نورپور صبر، استقامت و انسجام ملت را ضامن پیروزی نهایی دانست و تأکید کرد ایران انتقام شهیدان جنگهای اخیر را از عاملان آن خواهد گرفت.
امام جمعه طالقان نیز با اشاره به تحولات میدانی اخیر، از جمله بستهشدن تنگه هرمز و افزایش قیمت جهانی نفت تا ۱۰۲ دلار، این تحولات را از پیامدهای عهدشکنی آمریکا برشمرد و گفت ضربات سنگینی به مواضع دشمن و منافع نظامیان آمریکایی وارد شده است.
به گفته وی، ملت ایران و جبهه مقاومت با ایستادگی خود درسهای فراموشنشدنی به زیادهخواهان خواهند داد.
اربعین حسینی بستری برای نمایش وحدت
بسیاری از خطیبان جمعه، نزدیکی ایام اربعین حسینی را فرصتی برای تحقق عملی وحدت ملی و اسلامی دانستند.
امام جمعه طالقان اربعین را امتداد بعثت و فرصتی طلایی برای نمایش اتحاد جهان اسلام توصیف کرد و از مردم خواست با کوتاهکردن زمان سفر، حضوری پررنگ در این مراسم داشته باشند.
امام جمعه کرج نیز از زائران خواست ضمن اولویتدادن به زیارت اربعین، پیادهرویهای مردمی را در شهرها و محلههای خود نیز برگزار کنند تا این حرکت عظیم مردمی در داخل کشور تقویت شود.
امام جمعه ماهدشت هم هرگونه تلاش برای ایجاد دوگانه میان مراسم اربعین و سایر اجتماعات مردمی را محکوم کرد و گفت شعار و هدف مردم یکی است و نباید اجازه داد اختلافافکنی صورت گیرد.
مجموع خطبههای این هفته ائمه جمعه استان البرز نشان میدهد که در شرایط حساس کنونی، محور اصلی پیامهای دینی و سیاسی از منابر جمعه، فراخوانی مردم به انسجام داخلی، بیاعتمادی راهبردی به وعدههای آمریکا و تأکید بر توان بازدارندگی و آمادگی رزمی کشور بوده است.
این همسویی محتوایی میان خطیبان شهرهای مختلف استان، بار دیگر نشان میدهد که نماز جمعه همچنان بهعنوان یکی از مهمترین تریبونهای رسمی برای انتقال مواضع راهبردی نظام به افکار عمومی در سطح استانها ایفای نقش میکند؛ تریبونی که به گفته امامان جمعه، در کنار بصیرتافزایی، وظیفه صیانت از وحدت ملی در برابر تلاشهای تفرقهافکنانه داخلی و خارجی را نیز بر عهده دارد.
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