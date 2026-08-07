کشف بیش از ۳ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق و مواد مخدر در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر جمعه در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان میانه در راستای مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با عرضه مواد مخدر، از فعالیت یک واحد صنفی مشکوک مطلع شده و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های لازم و با هماهنگی قضائی، از واحد صنفی مورد نظر بازرسی کردند که در نتیجه آن ۳ هزار و ۴۲۰ نخ سیگار خارجی قاچاق، ۶ نخ سیگار حاوی مواد مخدر و ۲۲ عدد قرص مواد مخدر کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی، خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت با قاچاق کالا و تهیه و توزیع مواد مخدر برخورد کرده و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.