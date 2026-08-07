به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب الزمان(عج) با اشاره به دروغ های ترامپ و سردمداران غرب و آمریکا بیان کرد: باید مردم ما در قبال این خبرسازی ها آگاه باشند.

وی ضمن اشاره به روز خبرنگار و با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال ۹۱ فرودند باید مراقب بود و حقوق مردم را رعایت کنید، افزود: امروز باید این سوال را از خودمان بپرسیم که در رسانه ها و اینترنت و فضای مجازی و ... چقدر حق مردم و حق الناس رعایت می شود؟

امام جمعه آرادان با بیان اینکه خبرنگاران و تریبون داران و ... باید مواظب باشند تا از غیبت و تهمت دوری کنند، بیان کرد: نباید گفتاری که به آن علم نداریم بیان کنیم.

شریفی نیا با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در پیام های خودشان مقوله مهم مراقبت از حفظ اتحاد و وحدت را تذکر دادند، ابراز کرد: امروز بر همه آحاد مردم به خصوص رسانه ها است که در این راستا اهتمام داشته باشند.

وی با بیان اینکه نباید حرفی زد که بیگناهی آزرده خاطر شود، افزود: کسی که بیگناهی را مورد تهمت قرار دهد و او را هتک حیثیت کند برکات خدا از او سلب می شود و این گفتار امام بزرگوارمان است

امام جمعه آرادان همچنین با بیان اینکه راه انتقاد در کشورمان بسته نیست، گفت: متاسفانه در روزهای اخیر برخی افراد صحبت هایی را کرده اند که حتی رسانه دفتر رهبر معظم انقلاب هم واکنش نشان دادند.

شریفی نیا ضمن گرامی داشت روز یکشنبه ۱۸ مرداد روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم بیان کرد: این شهدای گرانقدر یک خطر بزرگ را خنثی کردند چرا که دشمن به دنبال تشکیل خاور میانه جدید به نام اسلام و به کام آمریکا و اسرائیل جنایتکار بود که داعش و دیگر گروه های مسلح هم توسط آمریکایی ها برای همین هدف به وجود آوردند.