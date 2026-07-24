پیام ابوعبیده بعد از وقوع عملیات در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ابوعبیده، سخنگوی نظامی گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس تاکید کرد: به برادران مجاهدمان در کرانه باختری و جوانان انقلابی این منطقه درود می فرستیم. دشمن جنایتکار صهیونیستی باید بداند که مسجد الاقصی مردانی دارد که از این مکان مقدس محافظت می کنند و فلسطینی ها زیر بار ظلم نمی روند.

وی اضافه کرد: تشدید تجاوزات اشغالگران صهیونیست تنها باعث فرود آمدن مشکلات بیشتر بر سر آنها می شود. از تمام اقشار مردم، عشایر و افراد شرافتمند در سرویس های امنیتی می خواهیم برای دفاع از مقدساتشان و سرزمینشان به پا خیزند.

ابوعبیده تصریح کرد: باید همگان بدانند که نبرد واقعی ملت ما با اشغالگران صهیونیست در کرانه اشغالی است. ما مطمئن هستیم که نبرد در این منطقه به مثابه کلیدی برای تحقق پیروزی کامل بر این اشغالگران نازی به شمار می رود.

لازم به ذکر است در عملیات ضدصهیونیستی صبح امروز در شهرک «حفات گلعاد» در شمال کرانه باختری، یک نظامی اسرائیلی به هلاکت رسید و چند شهرک‌نشین از جمله یک افسر هم زخمی شدند.