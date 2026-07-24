  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

پیام ابوعبیده بعد از وقوع عملیات در کرانه باختری

پیام ابوعبیده بعد از وقوع عملیات در کرانه باختری

سخنگوی گردان های قسام با اشاره به عملیات صبح امروز در کرانه باختری نبرد واقعی ملت فلسطین با اشغالگران صهیونیست را در این منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ابوعبیده، سخنگوی نظامی گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس تاکید کرد: به برادران مجاهدمان در کرانه باختری و جوانان انقلابی این منطقه درود می فرستیم. دشمن جنایتکار صهیونیستی باید بداند که مسجد الاقصی مردانی دارد که از این مکان مقدس محافظت می کنند و فلسطینی ها زیر بار ظلم نمی روند.

وی اضافه کرد: تشدید تجاوزات اشغالگران صهیونیست تنها باعث فرود آمدن مشکلات بیشتر بر سر آنها می شود. از تمام اقشار مردم، عشایر و افراد شرافتمند در سرویس های امنیتی می خواهیم برای دفاع از مقدساتشان و سرزمینشان به پا خیزند.

ابوعبیده تصریح کرد: باید همگان بدانند که نبرد واقعی ملت ما با اشغالگران صهیونیست در کرانه اشغالی است. ما مطمئن هستیم که نبرد در این منطقه به مثابه کلیدی برای تحقق پیروزی کامل بر این اشغالگران نازی به شمار می رود.

لازم به ذکر است در عملیات ضدصهیونیستی صبح امروز در شهرک «حفات گلعاد» در شمال کرانه باختری، یک نظامی اسرائیلی به هلاکت رسید و چند شهرک‌نشین از جمله یک افسر هم زخمی شدند.

کد مطلب 6897586

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها