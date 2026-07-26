شناسایی و مهار خطر تب برفکی در ییلاقات اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد با تأکید بر اهمیت صیانت از سرمایههای دامی عشایر بهعنوان یکی از پایههای مهم تولید گوشت قرمز در استان، گفت: رویکرد اصلی ما در حوزه بهداشت دام، حرکت از درمان انفعالی به سمت پایش فعال و پیشگیرانه است.
وی افزود: در همین راستا، اکیپهای دامپزشکی با پشتیبانی و همکاری شرکت تعاونی عشایری شهید جدی به ییلاق زرگر، واقع در مرز اردبیل و مشگینشهر، اعزام شدند.
پیرجاهد با تشریح جزئیات این عملیات میدانی اظهار داشت: در این طرح، سلامت ۶۰۰ رأس دام سبک مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در جریان این بررسیها، ۱۲ رأس دام دارای علائم تنفسی و ریوی شناسایی و واکسینه شدند.
مدیرکل امور عشایر استان اردبیل گفت: همچنین ۲ رأس دام سبک مشکوک به بیماری واگیردار تب برفکی شناسایی و با هدف جلوگیری از احتمال انتقال بیماری به سایر دامها، بلافاصله قرنطینه شدند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساختهای خدمات دامپزشکی اشاره کرد و گفت: پایشهای سیار تنها بخشی از برنامه بهداشت دام عشایر است و ارائه خدمات پایدار و تخصصی، نیازمند تقویت زیرساختهای ثابت نیز هست.
پیرجاهد افزود: بیمارستان دامپزشکی عشایر در اصلاندوز که در یکی از مهمترین کانونهای استقرار عشایر استان قرار دارد، تکمیل شده و ظرف ۱۵ روز آینده با حضور مسئولان استانی رسماً افتتاح خواهد شد.
مدیرکل امور عشایر استان اردبیل خاطرنشان کرد: تلفیق گشتهای سیار دامپزشکی در مناطق ییلاقی و ایجاد مراکز درمانی ثابت در کانونهای استقرار عشایر، میتواند دسترسی عشایر به خدمات تخصصی دامپزشکی را تقویت کند.
وی ادامه داد: این رویکرد همچنین ظرفیت پیشگیری و واکنش سریع در برابر بیماریهای واگیردار را افزایش میدهد؛ موضوعی که بهویژه در دوره کوچ و جابهجایی دامها اهمیت بیشتری پیدا میکند.
پیرجاهد تأکید کرد: استمرار پایش سلامت دام، شناسایی زودهنگام موارد مشکوک و فراهم کردن دسترسی به خدمات تخصصی، از اقدامات مهم برای صیانت از سرمایه دامی عشایر و کاهش ریسک شیوع بیماریهای واگیردار در مناطق عشایری است.
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