عزیزی: نماز جمعه سنگر ربانی و پشتوانه نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی عزیزی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ورامین، همزمان با آستانه پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به تبیین جایگاه این فریضه عبادی ـ سیاسی پرداخت.

وی که امام جمعه ورامین است، اظهار کرد: نماز جمعه بنیانی الهی و سنگری ربانی است که برکات آن روز به روز در حال گسترش بوده و باید به پشتوانه‌ای مستحکم برای نظام اسلامی تبدیل شود.

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به آسیب‌های فرهنگی، افزود: دشمن با ترویج بی‌حیایی به دنبال تضعیف بنیان‌های اخلاقی جامعه است و مقابله با این روند، نیازمند احساس مسئولیت عمومی و مشارکت مردم و دستگاه‌های فرهنگی است.

امام جمعه ورامین با اشاره به اهمیت پایداری در مسیر انقلاب، تصریح کرد: ایمان و استقامت در مسیر ارزش‌های اسلامی، مهم‌ترین عامل عبور از فتنه‌ها و آزمون‌های مختلف است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر، خاطرنشان کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌هایی مانند آشوب، تحریم، جنگ رسانه‌ای و فشارهای سیاسی، به اقدامات نظامی روی آورد، اما در برابر ایستادگی مردم و اقتدار نیروهای مسلح به اهداف خود نرسید.

عزیزی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت، بصیرت و حضور آگاهانه مردم در صحنه تأکید کرد و نماز جمعه را یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های تقویت همبستگی، امید و آگاهی در جامعه دانست.