امام جمعه کنگان: صنایع به تعهدات خود در مقابل روستاها عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با گرامیداشت سالروز اقامه اولین نماز جمعه در ایران اسلامی به امامت مرحوم آیت الله طالقانی (ره) گفت: در عظمت نماز جمعه همین بس که خداوند تبارک و تعالی یک سوره را به این فریضه اختصاص و در آیات مبارکه سوره جمعه امر به نماز جمعه می کند. به تعبیر قرآن کریم نماز جمعه مظهر یاد خدا است.

امام جمعه کنگان با بیان اهیمت و فضیلت نماز جمعه در آیینه روایات گفت: طبق فرمایش نبوی نماز جمعه حج فقیران است و در روایات دیگر از نبی مکرم اسلام آمده است «هر که از روی ایمان و به حساب خدا در نماز جمعه شرکت کند ، اعمالش را از نو آغاز کرده است».

محمودی با بازخوانی فرمایشات امامین انقلاب در خصوص نماز جمعه، اظهار کرد: به فرموده امام کبیر انقلاب «یکی از برکات این نهضت و انقلاب همین اقامه نماز جمعه ها است» و به فرموده امام شهیدمان«نماز جمعه در نقاط کشور بخشی از کار دستگاه رهبری را دارند انجام می دهند ... مسئولان انقلاب در سراسر کشور ائمه جمعه هستند».

وی به نقش نماز جمعه در چند دهه گذشته اشاره و بیان کرد: نماز جمعه سنگر آگاهی‌بخشی ، ترویج دهنده تقوا و معنویت و سدّی محکم در برابر جنگ شناختی و ترکیبی دشمن است.

خطیب جمعه عنوان داشت: تریبون نماز جمعه خط مقدم جهاد تبیین علیه دسیسه‌های رسانه‌ای دشمن و مامنی برای مصون ماندن جامعه از خطر تحریف حقایق است.

محمودی از تلاش های ائمه جمعه سابق، ائمه جمعه موقت، ائمه جمعه و اعضای فقید نهاد مقدس نماز جمعه و همچنین رییس و اعضای ستادهای نماز جمعه در کشور ، استان و شهرستان و کارآمدی نهاد نماز جمعه تقدیر کرد.

وی با بازخوانی پیام اخیر رهبر معظم انقلاب ، مهمترین مساله کشور را انسجام ملی دانست و با تاکید بر ضرورت مراقبت و حفظ آن ، به مسئله و مطالبه ملی انتقام از قاتلان رهبر شهید و همه شهدا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر خونخواهی ، گفت: مبانی خونخواهی امام شهید مطالبه ای مردمی و ضرورت عقلایی و دینی و راهبردی برای حفظ کیان نظام دینی است.

امام جمعه کنگان با تبیین شرایط جنگی و موفقیت و توان بالای نیروهای مسلح کشورمان، بیان کرد: همه باید تابع دستورات ولی فقیه زمان باشیم و از هرگونه سلایق شخصی اجتناب کنیم.

حمله به زائرین حسینی نشان استیصال دشمن است

محمودی با محکوم کردن جنایات دشمن از جمله حمله به زائرین حسینی گفت: حمله به زائرین حسینی نشان استیصال دشمن است. دشمن بداند حمله به زیرساخت های نفتی کشور مساوی با آسیب دیدن کلیه منابع نفتی در منطقه و درگیر شدن کل دنیا با بحران انرژی خواهد بود.

خطیب جمعه کنگان تاکید کرد: به فضل الهی جمهوری اسلامی با تکیه و اتکال به ذات اقدس اله، حمایت و همراهی ملت مبعوث شده و آمادگی و توان بالای نیروهای مقتدر و مسلح ، برگ برنده را در این جنگ در اختیار دارد.

محمودی با گرامیداشت سالروز شهادت عمار یاسر و تجلیل از مقام آن شهید بزرگ گفت: رهبر معظم انقلاب حضور و تجمعات مردمی در میدان و خیابان را حضوری عمارگونه در میدان توصیف کردند.

امام جمعه کنگان با اشاره به عدم تحقق تفاهمنامه مجتمع گاز پارس جنوبی با بخشداری های شهرستان کنگان گفت: با گذشت قریب یک سال این تفاهم نامه که با محوریت توسعه روستایی شهرستان انجام شد اجرایی نشده که این موضوع موجب گلایه مندی مردم شده است.

وی افزود: مسئولانی که تعهد داده اند به تعهد و تفاهم خود جامه عمل بپوشند تا موجب دلسردی مردم نشود. یکی از مطالبات به حق مردم منطقه بویژه میزبانان صنعت ، اهتمام بیش از پیش صنایع به مسئولیت های اجتماعی است.

گرامیداشت روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای و تاکید بر ضرورت ترویج و کسب مهارت توسط جوانان و تشکر از دست اندرکاران و نیز قدرشناسی از فعالیت مواکب در کشور و نیز در کشور عراق و ضرورت حمایت و همراهی در این خصوص از دیگر موارد مطرح شده در خطبه ها بود.