به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد معلمی در خطبههای نماز جمعه تربتحیدریه با اشاره به تاریخ دشمنی استکبار با اسلام، از شکست اندیشههای ضد دینی در ایران اسلامی خبر داد و اظهار کرد: انقلاب اسلامی، اسلام را به عنوان ابرقدرتی جهانی معرفی کرده است.
امام جمعه تربت حیدریه همچنین با تبیین دستاوردهای نظامی و سایبری جمهوری اسلامی، گفت: در حال حاضر هرگونه تعرض دشمن با پاسخ کوبنده مواجه خواهد شد.
وی افزود: دشمنیهای مستکبران از حدود ۲۰۰ سال پیش وجود داشته و با پیروزی انقلاب اسلامی تشدید شده است و آنان با بهرهگیری از ابزارهای تبلیغاتی و فلسفههای باطل، درصدد حذف دین و معنویت از مدیریت جامعه ایران بودند، اما این توطئه با رهبری امام خمینی (ره) و ایستادگی مردم مسلمان خنثی شد.
معلمی با تأکید بر اینکه اسلام وهابیت و شیعه انگلیسی قادر به اداره جامعه نیستند، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی نشان داد که اسلام ناب محمدی صلیالله و مذهب تشیع اثنیعشری، بهترین الگو برای مدیریت جوامع است، به گونهای که اندیشمندانی همچون پیتر رومن آلمانی به این حقیقت اعتراف کردهاند.
امام جمعه تربت حیدریه با تبیین اوضاع منطقه، به اقدامات اخیر نیروهای مسلح علیه مواضع دشمن اشاره کرد و افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی با سیلی محکم از سوی جمهوری اسلامی ایران در حال عقبنشینی هستند، انهدام مراکز راداری و استراتژیک دشمن، نشان از نفوذ عمیق نظامی و سایبری ایران دارد، بهگونهای که تحلیلگران بینالمللی، ایران را ابرقدرت جهانی در عرصه سایبری میدانند.
وی با هشدار درباره افزایش تنشها در روزهای آینده، تصریح کرد: دشمن به نفسهای آخر رسیده، اما پیروزی نهایی از آن جمهوری اسلامی است و این در حالی است که ما تواناییهای خود را هنوز به کار نگرفتهایم، با این حال اگر دشمن خطایی کند، چنان ضرباتی دریافت خواهد کرد که تا ۴۰ سال آینده جرأت تعرض به ایران را نداشته باشد.
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