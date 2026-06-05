معلمی: دشمن با ابزار نرم وارد میدان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد معلمی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان تربت حیدریه با اشاره به فرازی از پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: در شرایط کنونی، نقش مسئولان در پشتیبانی از مردم بسیار مهم است و هر اقدامی که موجب بدبینی، ناامیدی و سرخوردگی مردم شود، نوعی کمک به دشمن و دشمنی با کشور و ملت محسوب می‌شود.

امام جمعه تربت حیدریه گفت: رهبر معظم انقلاب نیز در پیام اخیر خود بر دو محور اساسی تأکید کردند که دشمن در جنگ ترکیبی تمام تمرکز خود را بر تاب‌آوری مردم و خطای دستگاه محاسباتی مسئولان. متمرکز کرده است.

وی تصریح کرد: تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی و شوک‌های مختلف با هدف کاهش مقاومت اجتماعی مردم طراحی می‌شود و اگر این سد مستحکم فرو بریزد، دشمن به بخش مهمی از اهداف خود دست یافته است.

معلمی به موضوع دستگاه محاسباتی مسئولان پرداخت و اظهار کرد: منظور از دستگاه محاسباتی، نظام تصمیم‌گیری، ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدها واولویت‌بندی امور در مدیریت کشور است.

امام جمعه تربت حیدریه افزود: دشمن تلاش می‌کند مسئولان در ارزیابی شرایط، تصمیم‌گیری‌ها و تشخیص اولویت‌ها دچار خطا شوند، زیرا تحقق این هدف، یک پیروزی بزرگ برای دشمن خواهد بود.

وی یکی از عوامل ایجاد خطای محاسباتی را بزرگ‌نمایی تهدیدهاعنوان کرد و گفت: اگر مسئولان تهدیدها را بیش از اندازه واقعی ببینند و در مقابل توانمندی‌های داخلی کشور را نادیده بگیرند، ممکن است به تصمیم‌های شتاب‌زده یا تعلل‌آمیز روی آورند که هر دو آسیب‌زاست.

معلمی تأکید کرد: مسئولان باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند و جنگ را صرفاً یک تهدید نبینند، بلکه آن را فرصتی برای شناخت ظرفیت‌های داخلی، تقویت توان ملی و معرفی اقتدار کشور به جهان بدانند.

امام جمعه تربت‌حیدریه با بیان اینکه دشمن امروز بیش از گذشته از ابزارهای نرم بهره می‌گیرد، اظهار کرد: دشمن دیگر صرفاً با ابزار سخت و نظامی وارد میدان نمی‌شود، بلکه با جنگ شناختی و رسانه‌ای تلاش می‌کند مفاهیم سمی را در جامعه گسترش و ذهن مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: هدف این اقدامات، ایجاد ناامیدی، تضعیف اعتماد عمومی و فراهم کردن زمینه برای کاهش تاب‌آوری مردم و اختلال در تصمیم‌گیری مسئولان است، موضوعی که نیازمند هوشیاری و بصیرت عمومی در جامعه است.