به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد صفرنژاد صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان که به مناسبت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه کشور، با حضور امام جمعه، مسئولان و اعضای شورای اداری در دفتر امام جمعه برگزار شد، اظهار کرد: نماز جمعه همواره محلی برای بیان مطالبات مردم، تقویت همدلی و انسجام اجتماعی و تبیین مسائل مهم کشور بوده است.

فرماندار بردسکن با اشاره به حماسه تشییع باشکوه رهبر شهید، افزود: این حضور گسترده مردم، جلوه‌ای از اقتدار و انسجام نظام اسلامی بود و پیام روشنی به جهانیان مخابره کرد و لذا تشییع پیکر رهبر شهید در عراق که بیش از ۲۸ ساعت به طول انجامید، رخدادی کم‌نظیر بود که نباید در هیاهوی جنگ و تحولات منطقه به فراموشی سپرده شود.

وی با تأکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران متکی به اشخاص نیست، بلکه بر پایه یک تفکر و اندیشه استوار است، گفت: بیش از ۱۵۰ شب است که مردم در نقاط مختلف کشور و شهرستان بردسکن با حضور در اجتماعات و مراسم مختلف، حمایت خود را از رزمندگان اسلام و دیپلمات‌های کشور اعلام کرده‌اند و این روحیه وحدت، بسیاری از معادلات دشمن را بر هم زده است.

صفرنژاد حضور مستمر مدیران در کنار مردم را ضروری دانست و اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در مراسم‌ها و اجتماعات مردمی حضور مؤثر داشته باشند. امروز کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و همان‌گونه که ملت ایران نشان داده است، زیر بار زور نخواهد رفت و با حفظ اتحاد و همدلی از این مقطع نیز عبور خواهد کرد.

فرماندار بردسکن با بیان اینکه انتقاد لازمه پویایی جامعه است، تصریح کرد: نقد باید متناسب با شرایط و با هدف اصلاح امور انجام شود، لذا همه مدیران در حوزه مسئولیت خود وظیفه فرهنگ‌سازی دارند و هر اقدام اجرایی باید دارای پیوست فرهنگی باشد.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی در حوزه فرهنگ، خواستار شفاف‌سازی اعتبارات فرهنگی شهرستان شد و افزود: باید میزان اعتبارات این حوزه مشخص باشد تا بتوان برای هزینه‌کرد هدفمند آن برنامه‌ریزی کرد.

صفرنژاد همچنین بر تسریع در تأمین زمین برای توسعه مسجد جامع و استفاده از ظرفیت خیران تأکید کرد و گفت: علاوه بر اجرای دقیق قانون، مدیران باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی، مدیریتی و تعامل با سایر دستگاه‌ها برای رفع مشکلات مردم و خدمت‌رسانی بهتر استفاده کنند.

وی با اشاره به تصویب ۷۰ پروژه عمرانی شهرستان از محل ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبارات، از مدیران خواست با پیگیری مستمر، زمینه جذب کامل این اعتبارات را فراهم کنند و افزود: با وحدت، همدلی مردم و مسئولان، می‌توان از شرایط کنونی با موفقیت عبور کرد.