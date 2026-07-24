تنگه هرمز اهرم راهبردی ایران در برابر دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیدمحمدرضا مدرسی در خطبههای این هفته نماز جمعه یزد، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا تنها راه سعادت انسان است و همه خیرات دنیا و آخرت در سایه تقوا به دست میآید.
وی با استناد به سخنان امیرالمؤمنین (ع) افزود: تقوا دژی مستحکم برای حفظ انسان از گناه و انحراف است، اما بیتقوایی، انسان را به ذلت و سقوط میکشاند و زمینهساز گرفتاری در دام گناهان میشود.
امام جمعه موقت یزد با اشاره به اهمیت خودشناسی و خداشناسی بیان کرد: کسی که خدا را فراموش کند، خود را نیز فراموش خواهد کرد و گرفتار غفلت و دوری از مسیر سعادت میشود؛ انسان باید از فرصت کوتاه دنیا برای آبادانی آخرت بهره ببرد، زیرا همه اعمال و رفتار او در پیشگاه الهی ثبت و مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.
جنایات آمریکا نتیجه خوی سلطهطلبی است
مدرسی در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با اشاره به جنایات اخیر آمریکا، اظهار کرد: سردمداران آمریکا به هیچیک از ارزشهای انسانی پایبند نیستند و تنها بر اساس هوا و هوس و منافع خود عمل میکنند؛ امروز نه تنها ملت ایران، بلکه همه بشریت در برابر چنین دشمنانی قرار دارد.
وی تأکید کرد: تنها راه مقابله با این جنایتها، مقاومت، اتحاد و ایستادگی در برابر دشمن است؛ دشمن زمانی از شرارت خود دست برمیدارد که هزینه اقداماتش بیش از منافع مورد تصورش باشد.
تنگه هرمز اهرم راهبردی جمهوری اسلامی است
امام جمعه موقت یزد با اشاره به ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دشمنان گفت: خداوند امکانات ارزشمندی از جمله موقعیت جغرافیایی، توان نظامی و ظرفیتهای اجتماعی در اختیار ملت ایران قرار داده است.
وی افزود: تنگه هرمز یکی از مهمترین اهرمهای راهبردی جمهوری اسلامی است که میتواند معادلات دشمنان را بر هم بزند و نباید در بهرهگیری از این ظرفیت دچار سستی یا غفلت شد.
وحدت به معنای اجتماع حول محور حق و ولایت است
مدرسی با تأکید بر اهمیت وحدت ملی تصریح کرد: وحدت به معنای کوتاه آمدن افراد و جریانها از اصول و ارزشهای خود نیست، بلکه وحدت حقیقی همان اجتماع حول محور حق، قرآن، اهلبیت (ع) و ولایت است.
وی خاطرنشان کرد: تجربه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نشان داده هر زمان مردم حول محور ولایت و رهبری متحد بودهاند، پیروزی نصیب ملت ایران شده است.
دشمنان حتی تحمل حضور زائران اربعین را ندارند
امام جمعه موقت یزد با اشاره به ایام ماه صفر و حوادث پس از عاشورا گفت: افشاگریهای حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) پایههای حکومت یزید را متزلزل کرد و زمینه بازگشت اهلبیت (ع) را فراهم ساخت.
وی با محکوم کردن حملات به زائران اربعین اظهار کرد: دشمنان حتی تحمل حضور زائران سیدالشهدا (ع) را ندارند و این اقدامات بار دیگر ماهیت ضدانسانی آنان را آشکار کرده است.
ملت ایران با بصیرت فریب جنگ روانی دشمن را نمیخورد
مدرسی با اشاره به سالروز شهادت عمار یاسر، وی را نماد ایمان، بصیرت و استقامت دانست و گفت: عمار تا آخرین لحظه عمر در کنار امیرالمؤمنین (ع) ایستاد و در برابر تبلیغات و جنگ روانی دشمن دچار تردید نشد.
وی افزود: امروز نیز دشمن با عملیات رسانهای تلاش میکند جای ظالم و مظلوم را عوض کند، اما ملت ایران باید با بصیرت، فریب این تبلیغات را نخورد.
امام جمعه موقت یزد در پایان با اشاره به سالروز نخستین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی، این فریضه را از برکات بزرگ انقلاب دانست و ضمن گرامیداشت سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد، بر ضرورت حفظ تقوا، بصیرت، وحدت و تبعیت از رهبری برای تأمین عزت و اقتدار روزافزون نظام تأکید کرد.
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