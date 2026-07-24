به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت هنرمند برجسته مردمی و صاحب‌سبک سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، زنده‌یاد اکبر عبدی، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

آن هنرمند توانمند، با دهه‌ها حضور درخشان در سینما، تئاتر و تلویزیون، به واسطه استعداد کم‌نظیر، قدرت مثال‌زدنی در خلق شخصیت‌های ماندگار و توانایی تحسین‌برانگیز در ایفای نقش‌های متنوع، جایگاهی ممتاز در فرهنگ و هنر ایران به دست آورد. آثار او، از نقش‌های شیرین و طنزآفرین تا شخصیت‌های پیچیده و تأثیرگذار، همواره با استقبال گسترده مردم و تحسین جامعه هنری همراه بود و خاطراتی فراموش‌نشدنی را در حافظه فرهنگی ایرانیان ثبت کرد.

بی‌تردید، نام و یاد این هنرمند ارزشمند، به واسطه نقش‌آفرینی‌های ماندگارش، برای همیشه در حافظه فرهنگی و هنری این سرزمین زنده خواهد ماند.

اینجانب، این ضایعه تأسف‌بار را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه هنری کشور، همکاران، دوستداران و عموم مردم ایران صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور