به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت هنرمند برجسته مردمی و صاحبسبک سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، زندهیاد اکبر عبدی، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.
آن هنرمند توانمند، با دههها حضور درخشان در سینما، تئاتر و تلویزیون، به واسطه استعداد کمنظیر، قدرت مثالزدنی در خلق شخصیتهای ماندگار و توانایی تحسینبرانگیز در ایفای نقشهای متنوع، جایگاهی ممتاز در فرهنگ و هنر ایران به دست آورد. آثار او، از نقشهای شیرین و طنزآفرین تا شخصیتهای پیچیده و تأثیرگذار، همواره با استقبال گسترده مردم و تحسین جامعه هنری همراه بود و خاطراتی فراموشنشدنی را در حافظه فرهنگی ایرانیان ثبت کرد.
بیتردید، نام و یاد این هنرمند ارزشمند، به واسطه نقشآفرینیهای ماندگارش، برای همیشه در حافظه فرهنگی و هنری این سرزمین زنده خواهد ماند.
اینجانب، این ضایعه تأسفبار را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه هنری کشور، همکاران، دوستداران و عموم مردم ایران صمیمانه تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور
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