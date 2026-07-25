محمد کعب عمیر در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت شهادت دو تن از هموطنان و آرزوی بهبودی برای ۱۱ مجروح حادثه تروریستی صبح پنجشنبه در مرز شلمچه، اظهار کرد: حمله به محل عبور زائران اربعین در حالی صورت گرفت که این گذرگاه مملو از مشتاقان اباعبدالله الحسین (ع) است. این اقدام وحشیانه ثابت کرد که شعارهای حقوق بشری آمریکا تنها ابزاری برای فریب افکار عمومی است و آنها در عمل هیچ ارزشی برای جان انسانها، بهویژه ملت ایران، قائل نیستند.
وی با یادآوری سوابق سیاه تجاوزات آمریکا افزود: دشمن که با ادعای حمایت از مردم وارد عرصه جنگی شده از همان ابتدا ماهیت جنایتکارانه خود را با حمله به مدرسه میناب و شهادت ۱۶۸ دانشآموز بیگناه نشان داد. امروز نیز با حمله به زیرساختها، بیمارستانها، پلها و اکنون مسیر مقدس زائران اربعین، همان مسیر سیاه را ادامه میدهد.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی، این حملات را نشانه درماندگی در برابر قدرت نرم ایران دانست و تأکید کرد: مشکل اصلی نظام سلطه با این مردم، روحیه استقلالطلبی و ایستادگی بر آرمانهای انقلاب است. آمریکا که در عرصههای نظامی و سیاسی در برابر اقتدار نیروهای مسلح ما شکست خورده، اکنون برای جبران حقارت خود به مراسمی حمله میکند که هویت و اعتقاد ملت ماست.
کعب عمیر تاکید کرد: این حرکات مذبوحانه نهتنها خللی در اراده زائران ایجاد نمیکند، بلکه باعث انسجام بیشتر امت اسلامی در مسیر «الیالله» خواهد شد. استیصال رئیسجمهور آمریکا در برابر عظمت حماسه اربعین، گویای پایان هژمونی آنها در منطقه است.
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