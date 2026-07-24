مرز خسروی بهترین زیرساخت را برای تردد زائران دارد

بابک محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه بازدید از مرز بین‌المللی خسروی، اظهار کرد: مرز خسروی از گذشته‌های دور به عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ورود زائران به عتبات عالیات شناخته شده و به همین دلیل از نظر زیرساخت‌ها، امکانات و فرهنگ میزبانی، جایگاه ویژه‌ای دارد.



وی افزود: آنچه امروز در مرز خسروی مشاهده می‌شود، حاصل سال‌ها برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌ها است و می‌توان گفت این مرز از نظر امکانات رفاهی و شرایط تردد، یکی از بهترین مرزهای کشور برای زائران اربعین محسوب می‌شود.



رئیس سازمان امداد و نجات کشور با اشاره به شرایط مناسب این مرز برای عبور زائران، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مرز خسروی، کوتاه بودن مسیر تردد زائران تا گیت‌های خروجی است؛ به گونه‌ای که زائران کمترین زمان را در فضای باز و زیر آفتاب سپری می‌کنند و همین موضوع نقش مهمی در کاهش خستگی و گرمازدگی آنان دارد.



محمودی با بیان اینکه امکانات ایجاد شده در مرز خسروی پاسخگوی نیاز زائران است، گفت: پارکینگ‌های مناسب، ترمینال مسافربری مجهز و اتصال مستقیم آن به پایانه مرزی، شرایط بسیار مطلوبی را برای تردد زائران فراهم کرده و افراد تنها با طی مسافتی کوتاه می‌توانند از مرز عبور کنند.



وی خاطرنشان کرد: مجموعه زیرساخت‌های ایجاد شده در مرز خسروی نشان‌دهنده توجه ویژه مسئولان به تسهیل سفر زائران اربعین است و این اقدامات موجب شده این مرز به یکی از بهترین گزینه‌ها برای عزیمت به عتبات عالیات تبدیل شود.



رئیس سازمان امداد و نجات کشور در پایان از تلاش‌های مجموعه دست‌اندرکاران اربعین قدردانی کرد و افزود: از استاندار کرمانشاه، مدیران استانی، نیروهای امدادی، خدماتی و همه مسئولانی که برای فراهم کردن شرایط مناسب خدمت‌رسانی به زائران تلاش کرده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم زائران همانند سال‌های گذشته، سفری ایمن، آسان و همراه با آرامش را از طریق مرز خسروی تجربه کنند.