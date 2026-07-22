مراسم اهتزاز پرچم عزای حسینی در مرز شلمچه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز چهارشنبه در مراسم رسمی آغاز خدمترسانی به زائران اربعین حسینی و اهتزاز پرچم عزای حسینی در مرز شلمچه گفت: امروز توفیقی حاصل شد که در مرز شلمچه خدمت زائران عزیز حسینی برسیم و همراه با نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه اهواز و سایر مسئولان، مراسم برافراشتن پرچم حسینی را در مرز شلمچه داشته باشیم.
وی با تأکید بر عزم جدی برای میزبانی شایسته از زائران اباعبدالله الحسین(ع) افزود: ما با همه وجود در خدمت زائران هستیم و هر کاری که از دستمان بربیاید انجام خواهیم داد.
استاندار خوزستان با اشاره به آمادگی کامل دو مرز شلمچه و چذابه برای پذیرایی از زائران تصریح کرد: مواکب برپا شده و خدمات در حال ارائه است و انشاءالله اربعین امسال بسیار با شکوه و ممتاز خواهد بود.
موالیزاده با آرزوی سفری ایمن و پربار برای زائران حسینی بیان کرد: اربعین امسال به واسطه تشییع پیکر پاک رهبر شهیدمان که واقعاً بینظیر بود، انشاءالله جلوه خاصی خواهد داشت و همه عزیزان از برکات این سفر معنوی بهرهمند خواهند شد.
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