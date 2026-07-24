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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۷

تصادف زنجیره‌ای در اتوبان ساوه-تهران هفت مصدوم راهی بیمارستان کرد

تصادف زنجیره‌ای در اتوبان ساوه-تهران هفت مصدوم راهی بیمارستان کرد

ساوه- رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی ساوه گفت: تصادف زنجیره‌ای هفت خودرو در اتوبان ساوه به تهران، ۷ مصدوم بر جای گذاشت.

حمبد ابره دری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت ۲۱ شامگاه جمعه ، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیره‌ای میان ۷ دستگاه خودروی سواری در اتوبان تهران، پنج کیلومتری پل غدیر به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت مأموریت، دو تیم عملیاتی از فوریت‌های پزشکی ساوه و یک تیم امدادی از هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه که میان خودروهای ۲۰۶ (۲ دستگاه)، پژو ۴۰۵، پارس، پراید و سمند رخ داد، متأسفانه هفت نفر دچار مصدومیت شدند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی ساوه گفت: تیم‌های امدادی پس از انجام اقدامات نخستین درمانی و تریاژ مصدومان، ۶ نفر از آسیب‌دیدگان را جهت تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل کردند.

وی بیان کرد: یک نفر از مصدومان نیز پس از دریافت خدمات اولیه، با اعلام رضایت شخصی مرخص شد.

کد مطلب 6897960

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