امام جمعه کرمانشاه: مرز خسروی با آمادگی کامل پذیرای زائران اربعین است

آیتالله حبیبالله غفوری پس از بازدید از پایانه مرزی خسروی و بررسی روند آمادهسازی زیرساختهای رفاهی در دو سوی مرز، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که مردم شریف، شهیدپرور، قهرمانپرور و مرزدار استان کرمانشاه را طی قرون متمادی میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار داده است.
وی افزود: در سالهای اخیر و با شکلگیری حرکت عظیم، تمدنساز و معنوی راهپیمایی اربعین حسینی، آمادگی و تلاش برای خدمترسانی به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) به شکل چشمگیری افزایش یافته و امروز سراسر استان کرمانشاه یکپارچه در مسیر خدمت به زائران حسینی قرار دارد.
آمادگی صددرصدی کرمانشاه برای خدمت به زائران
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با اشاره به هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و مردمی تصریح کرد: مردم عزیز، مسئولان، ستاد اربعین، دستگاههای اجرایی، نهادها، مجموعههای مردمی و همه عوامل خدمترسان با آمادگی کامل و در شرایطی شبیه آمادهباش صددرصدی، با افتخار در حال خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند و این خدمت را مایه افتخار خود میدانند.
امام جمعه کرمانشاه با دعوت از زائران سراسر کشور برای انتخاب مرز خسروی گفت: به مردم شریف ایران اسلامی عرض میکنم که استان کرمانشاه و مرز خسروی از آمادگی کامل برای پذیرایی از زائران و فراهم کردن عبوری آسان، روان و ایمن به سمت عتبات عالیات برخوردار است.
وی ادامه داد: مرز خسروی نزدیکترین مسیر زمینی به عتبات عالیات محسوب میشود و امکانات و زیرساختهای آن نیز به صورت مستمر در حال توسعه، تکمیل و ارتقا است تا زائران با آرامش و سهولت بیشتری از این مسیر تردد کنند.
دعوت از زائران برای انتخاب مرز خسروی
آیتالله غفوری خاطرنشان کرد: بسیار خرسند خواهیم شد که زائران عزیز، مسیر استان کرمانشاه و مرز خسروی را برای سفر معنوی خود انتخاب کنند تا همه خادمان و دستاندرکارانی که شبانهروز در حال تلاش برای خدمترسانی هستند، در ثواب زیارت آنان شریک باشند.
وی در پایان با توصیه به زائران اربعین اظهار کرد: زائران عزیز، زیارت امسال خود را به نیابت از امام شهید، حضرت امام خمینی (ره)، انجام دهند و انشاءالله خداوند متعال یار، نگهدار و حافظ همه آنان در این سفر معنوی باشد.
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