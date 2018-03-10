استعدادیابی بیش از ۱۲ هزار ورزشکار کشور در رشته والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ضیایی ظهر یکشنبه در مجمع عمومی سالانه هیئت والیبال استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای استعدادهای بسیار خوبی در رشته‌های مختلف ورزشی از جمله والیبال است.

وی اضافه کرد: والیبال ساحلی یکی از رشته‌های مهم ورزش والیبال است که استان بوشهر در این زمینه دارای توان و ظرفیت بسیار بالایی است و شاهد افتخارآفرینی ورزشکاران این استان هستیم.

رئیس فدراسیون والیبال ایران از برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات داخلی و بین‌المللی والیبال در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: سال آینده چند دوره مسابقه در این استان برگزار خواهد شد.

وی از مهمترین رویدادهای سال آینده والیبال به لیگ جهانی در مردادماه سال ۹۷ اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس برنامه جدید، در این مسابقات یک هفته میزبان و چهار هفته مهمان خواهیم بود.

ضیایی خاطرنشان کرد: بازی‌های آسیایی جاکاراتای اندونزی از دیگر مسابقات پیش روی تیم ملی والیبال است که در این راستا تیم‌های الف و ب برای تیم ملی والیبال تشکیل خواهد شد تا مشکلی برای فشردگی مسابقات نداشته باشیم.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات جهانی والیبال در کشورهای ایتالیا و بلغارستان به صورت مشترک افزود: فدراسیون والیبال برنامه‌ریزی خوبی برای حضور در این مسابقات بسیار مهم دارد.

رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به آغاز اردوهای تیم ملی والیبال بزرگسالان از ۱۴ فروردین آینده، گفت: اجرای برنامه‌های استعدادیابی با جدیت در دستور کار است و تشکیل اعضای جدید کمیته‌های والیبال از دیگر برنامه‌ها است.