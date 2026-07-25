سفارت ایران در تونس: فریب حرفهای ترامپ را نخورید

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت کشورمان در تونس در پاسخ به مادر سرباز آمریکایی کشته شده در اردن که گفته است «دخترم یک سرباز خوب بود.او برای این کشور جنگید و برای این کشور جانش را از دست داد. و من مادری هستم که به او بسیار افتخار میکنم.» در فضای مجازی نوشت: بله دخترت کشته شد بعد از اینکه دختران ما را کشت و قبل از اینکه بتواند دختران بیشتری از ما را بکشد. او از کشورش دفاع نمی کرد بلکه به کشور ما حمله می کرد. فریب حرفهای ترامپ را نخورید.
سفارت ایران در تونس خطاب به مادر سرباز کشته شده آمریکایی، نوشت: فریب حرفهای ترامپ را نخورید.
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