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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۴

سفارت ایران در ایتالیا: وارونه‌ جلوه دادن حقایق، کمکی به صلح نمی‌کند

سفارت ایران در ایتالیا: وارونه‌ جلوه دادن حقایق، کمکی به صلح نمی‌کند

سفارت ایران در ایتالیا نوشت: وارونه‌ جلوه دادن حقایق، کمکی به صلح نمی‌کند، ریشه بحران نه در ایران، بلکه در پیمان‌ شکنی صریح واشینگتن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا در پیامی در واکنش به ادعاهای وزیر دفاع ایتالیا در فضای مجازی نوشت: وارونه‌ جلوه دادن حقایق، کمکی به صلح نمی‌کند؛ ریشه بحران نه در ایران، بلکه در پیمان‌ شکنی صریح واشینگتن است که حتی ۲۵ روز هم پای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نماند. حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی از سوی امریکا، اثبات می‌کند چه کسی به دنبال آشوب و جنایت جنگی است! صلح با نظاره‌گر بودن حاصل نمی‌شود؛ راهکار، اعمال فشار بر امریکا برای توقف شرارت و پایبندی به تعهدات است. ایران متحد و مقتدر، طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تنها در حال دفاع مشروع از کیان خویش است.

کد مطلب 6898017
نفیسه عبدالهی

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