رعایت بهداشت فردی و آب سالم کلید سلامتی زائران اربعین حسینی است

مهرداد داوودیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور میلیونی زائران در مراسم اربعین حسینی، اظهار داشت: با وجود شرایط جنگی و گرمای هوا، هیچ‌یک از این مسائل مانع از حضور پرشور زائران در این کنگره عظیم نخواهد شد، اما ضروری است که زائران عزیز با رعایت نکات بهداشتی، سفری سالم و بدون دغدغه را تجربه کنند.

وی با بیان اینکه بهداشت فردی یکی از مهم‌ترین مواردی است که زائران باید به آن توجه ویژه داشته باشند، افزود: شستشوی مکرر و صحیح دست‌ها با آب و صابون، نقش بسیار مؤثری در جلوگیری از عفونت‌های تنفسی و مسمومیت‌های غذایی دارد و از زائران خواست که حتماً صابون مایع به همراه داشته باشند، چرا که ممکن است در طول مسیر، امکانات بهداشتی به راحتی در دسترس نباشد؛ همچنین همراه داشتن ژل‌های ضدعفونی‌کننده دست برای مواقعی که دسترسی به آب وجود ندارد، بسیار ضروری است.

کارشناس مرکز بهداشت استان ایلام با اشاره به اهمیت همراه داشتن لباس مناسب، تصریح کرد: با توجه به گرمای هوا، زائران باید لباس‌های نخی و خنک به همراه داشته باشند و در طول مسیر، لباس‌های خود را به طور مکرر تعویض کنند تا از بروز مشکلات پوستی و عفونت‌های ناشی از تعریق جلوگیری شود؛ همچنین همراه داشتن مقدار کافی لباس زیر، از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

داوودیان با تأکید بر ضرورت استفاده از آب و غذای سالم در طول مسیر پیاده‌روی، خاطرنشان کرد: اگرچه موکب‌های زیادی در طول مسیر فعال هستند و معمولاً آب و مواد غذایی سالم را تهیه می‌کنند، اما زائران نیز باید مراقب باشند و فقط در صورتی از آب و مواد غذایی استفاده کنند که از سالم و بهداشتی بودن آنها اطمینان حاصل کنند؛ همچنین همراه داشتن آب آشامیدنی کافی و مواد غذایی کم‌حجم و پرانرژی، می‌تواند به حفظ سلامت زائران در طول مسیر کمک شایانی کند.

وی در پایان با آرزوی سفری سالم و روحانی برای زائران اباعبدالله الحسین (ع)، تأکید کرد: با رعایت این نکات ساده، زائران می‌توانند این تجربه عاشقانه و معنوی را با سلامت کامل پشت سر بگذارند و از برکت این سفر بزرگ بهره‌مند شوند.