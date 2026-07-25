محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و آخرین داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد که آسمان استان قم امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.



کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان قم افزود: جهت وزش باد امروز شرقی خواهد بود و سرعت آن در برخی ساعات به ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد که در برخی نقاط استان می‌تواند موجب خیزش گرد و خاک شود و از ساعات شب نیز افزایش ابر دور از انتظار نیست.



وی گفت: بیشینه دمای شهر قم در روز گذشته به ۴۱ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما به ۲۸ درجه سانتی‌گراد رسید و برای امروز افزایش یک درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود.



ترابیان افزود: روند افزایش دما در روز یکشنبه نیز ادامه خواهد داشت و بیشینه دمای شهر قم به ۴۴ درجه سانتیگراد خواهد رسید.



از سه‌شنبه کاهش دمای هوا آغاز می‌شود



وی بیان کرد: از روز سه‌شنبه تغییر الگوی دمایی در استان آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود دمای هوا نسبت به روزهای ابتدایی هفته حدود چهار تا پنج درجه کاهش یابد و شرایط جوی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه متعادل‌تر شود.



کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: برای روز یکشنبه نیز آسمان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی شده و در برخی ساعات وزش باد همراه با غبارآلود شدن هوا رخ خواهد داد که سرعت باد شرقی در این روز بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.



وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، کمینه دمای هوا در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۷ درجه سانتیگراد خواهد بود و بیشینه دما به ترتیب به ۴۲ و ۴۴ درجه سانتیگراد می‌رسد.



دستجرد خنک‌ترین و جمکران گرم‌ترین نقطه استان بود



ترابیان با اشاره به دماهای ثبت‌شده در نقاط مختلف استان گفت: در شبانه‌روز گذشته دستجرد با ثبت حداقل دمای ۲۲.۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان قم بود.



وی افزود: همچنین جمکران با ثبت بیشینه دمای ۴۰.۱ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته به شمار می‌رود.



وی تأکید کرد: هرچند در روزهای آینده افزایش دما ادامه دارد، اما از اواسط هفته آینده با کاهش نسبی دما، شرایط جوی استان نسبت به روزهای اخیر مطلوب‌تر خواهد شد.