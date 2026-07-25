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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۷

۱۰ کیلومتر از باند دوم محور فرخشهر-خراجی بهره‌برداری می‌شود

۱۰ کیلومتر از باند دوم محور فرخشهر-خراجی بهره‌برداری می‌شود

شهرکرد- مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری از بهره‌ برداری ۱۰ کیلومتر از پروژه احداث باند دوم محور فرخشهر-خراجی در هفته دولت سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حسینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از بهره‌ برداری ۱۰ کیلومتر از پروژه احداث باند دوم محور فرخشهر _ خراجی در هفته دولت سال جاری خبر داد و گفت: برای تکمیل این بخش از پروژه، ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری، از بهره‌ برداری ۱۰ کیلومتر از پروژه احداث باند دوم محور فرخشهر_ خراجی همزمان با هفته دولت در شهریورماه خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و توسعه زیرساخت‌ های حمل‌ و نقل استان اظهار کرد: طول کل محور فرخشهر_خراجی ۴۰ کیلومتر است که اجرای آن در دستور کار اداره‌ کل راه و شهرسازی استان قرار دارد.

حسینی افزود: سال گذشته ۳ کیلومتر از این محور در محدوده دستگرد_دزک تکمیل و به بهره‌برداری رسید و با تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان، پیمانکار پروژه (شرکت زرین استحکام) و همچنین حمایت‌ های مالی بانک رفاه کشور، ۱۰ کیلومتر دیگر از این محور در محدوده فرخشهر تا سه‌ راهی خیرآباد در هفته دولت سال جاری افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه برای تکمیل این بخش از پروژه ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، تصریح کرد: ادامه مسیر نیز مطالعات آن انجام گرفته و قطعه سه راهی خیرآباد _دستگرد هم به طول ۷ کیلومتر به مناقصه رفته که پس از انعقاد قرارداد، عملیات اجرایی آن دنبال خواهد شد. همچنین تکمیل زیرگذر باند قدیم محور فرخشهر تا گردنه کت و تکمیل محور سه راهی خراجی به سه راهی سرتشنیز نیز در قالب قراداد فعلی در دستور کار می باشد.

کد مطلب 6898087

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