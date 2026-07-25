به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حسینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از بهره‌ برداری ۱۰ کیلومتر از پروژه احداث باند دوم محور فرخشهر _ خراجی در هفته دولت سال جاری خبر داد و گفت: برای تکمیل این بخش از پروژه، ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری، از بهره‌ برداری ۱۰ کیلومتر از پروژه احداث باند دوم محور فرخشهر_ خراجی همزمان با هفته دولت در شهریورماه خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و توسعه زیرساخت‌ های حمل‌ و نقل استان اظهار کرد: طول کل محور فرخشهر_خراجی ۴۰ کیلومتر است که اجرای آن در دستور کار اداره‌ کل راه و شهرسازی استان قرار دارد.

حسینی افزود: سال گذشته ۳ کیلومتر از این محور در محدوده دستگرد_دزک تکمیل و به بهره‌برداری رسید و با تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان، پیمانکار پروژه (شرکت زرین استحکام) و همچنین حمایت‌ های مالی بانک رفاه کشور، ۱۰ کیلومتر دیگر از این محور در محدوده فرخشهر تا سه‌ راهی خیرآباد در هفته دولت سال جاری افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه برای تکمیل این بخش از پروژه ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، تصریح کرد: ادامه مسیر نیز مطالعات آن انجام گرفته و قطعه سه راهی خیرآباد _دستگرد هم به طول ۷ کیلومتر به مناقصه رفته که پس از انعقاد قرارداد، عملیات اجرایی آن دنبال خواهد شد. همچنین تکمیل زیرگذر باند قدیم محور فرخشهر تا گردنه کت و تکمیل محور سه راهی خراجی به سه راهی سرتشنیز نیز در قالب قراداد فعلی در دستور کار می باشد.