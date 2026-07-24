به گزارش خبرنگار مهر، پرونده حضور محمدرضا اخباری در پرسپولیس پس از روزها مذاکره و بررسی شرایط، به مراحل پایانی رسیده است. این دروازهبان باتجربه که در هفتههای اخیر یکی از گزینههای جدی سرخپوشان برای تقویت خط دروازه بود، اکنون با توافقی جدید در آستانه امضای قرارداد دو ساله با پرسپولیس قرار دارد.
اخباری برای پوشیدن پیراهن پرسپولیس، تخفیف قابل توجهی را نسبت به درخواست اولیه خود در نظر گرفته تا شرایط حضورش در جمع سرخپوشان فراهم شود. این دروازهبان باتجربه در حالی به پرسپولیس میآید که به خوبی میداند رقابت برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی آسان نخواهد بود.
با توجه به حضور پیام نیازمند، که به عنوان گزینه نخست کادرفنی برای دروازه پرسپولیس جذب شده است، اخباری فصل را احتمالا از روی نیمکت آغاز خواهد کرد. او اما با تجربه سالها حضور در لیگ برتر و پوشیدن پیراهن تیمهایی مانند تراکتور و گلگهر، قصد دارد با حفظ آمادگی خود، منتظر فرصتی برای اثبات تواناییهایش باشد.
دروازهبان جدید سرخپوشان امیدوار است با عملکرد مناسب در تمرینات و استفاده از هر فرصتی که به دست میآورد، بتواند نظر کادرفنی را جلب کند و در صورت بروز اشتباه یا افت احتمالی نیازمند، شانس حضور در چارچوب دروازه پرسپولیس را به دست بیاورد.
به این ترتیب، پرسپولیس در فصل پیش رو با داشتن دو دروازهبان آماده، رقابت جذابی را در خط دروازه تجربه خواهد کرد؛ رقابتی که میتواند یکی از نقاط قوت این تیم در مسیر مسابقات باشد.
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