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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۴

۱۵ کار فرهنگی که هر خانواده می تواند در اربعین انجام دهد

۱۵ کار فرهنگی که هر خانواده می تواند در اربعین انجام دهد

سفر معنوی اربعین تنها یک زیارت ساده نیست بلکه فرصتی است تا افراد در سنین مختلف و با روحیات و سبک متفاوت بیشترین بهره معنوی را از حضور در یک جمع تربیتی فرهنگی را ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیاده‌روی اربعین فرصتی ارزشمند برای تمرین اخلاق، مسئولیت‌پذیری، همدلی و انتقال فرهنگ عاشورا به نسل آینده است. تا این سفر را از یک سفر زیارتی صرف، به تجربه ای ناب تبدیل کند. بسیاری از اثرگذارترین فعالیت‌های فرهنگی، با رفتارهای ساده و صمیمانه‌ای شکل می‌گیرند که هر خانواده می‌تواند در طول این مسیر انجام دهد.

اینفوگرافی پیش رو، ۱۵ پیشنهاد کاربردی برای تبدیل پیاده‌روی اربعین به تجربه‌ای تربیتی و فرهنگی ارائه می‌کند، از سلام کردن به زبان عربی، قدردانی از خادمان، هدیه دادن به کودکان، کمک به سالمندان، رعایت نظافت مسیر و احترام به تفاوت‌های فرهنگی، تا روایت خاطرات اربعین برای فرزندان و انجام خدمت‌های کوچک خانوادگی.

اربعین، میدانی برای ساختن انسان و جامعه است؛ گاهی یک لبخند، یک تشکر، یا یک رفتار مهربانانه، اثری ماندگارتر از بسیاری از سخنرانی‌ها بر جای می‌گذارد.

۱۵ کار فرهنگی که هر خانواده می تواند در اربعین انجام دهد

کد مطلب 6898126
سیده فاطمه سادات کیایی

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