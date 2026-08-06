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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

اربعین تمام شد، چگونه حال خوب این سفر را به خانه بیاوریم؟

اربعین تمام شد، چگونه حال خوب این سفر را به خانه بیاوریم؟

تجربه بی نظیر سفر اربعین این امکان را فراهم می‌کند تا با زیست چند روزه دستاوردهایی که در این سفر به دست آمده در تمام زندگی جاری و ساری کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سفر اربعین تجربه نابی زیست در فضایی معنوی همراه با تبادل فرهنگ‌ها و ارزش‌هاست. اتفاقی کم نظیر که برای همه شرکت کنندگان در این اجتماع درس های بزرگی از همدلی، ایثار، مهربانی، تکریم زائرین، گذشت را به ارمغان می‌آورد. پایان پیاده‌روی اربعین، پایان مسیر معنوی نیست. آنچه این سفر را ماندگار می‌کند، حفظ حال‌وهوای معنوی و تبدیل تجربه‌های آن به سبک زندگی در خانه و خانواده است. اربعین زمانی به ثمر می‌نشیند که آثار آن در رفتار، روابط و نگاه ما ادامه پیدا کند.

اینفوگرافی پیش رو که به همت اعضای پژوهشکده باقرالعلوم تدوین شده پیشنهادهایی کاربردی برای روزهای پس از بازگشت از اربعین ارائه می‌کند؛ از استراحت و رسیدگی به سلامت جسم، گفت‌وگو درباره خاطرات سفر، ثبت تجربه‌ها و درس‌های آموخته‌شده، مرور لحظه‌های ماندگار، گفت‌وگو با فرزندان درباره اربعین و تلاش برای استمرار اخلاق، صبر، مهربانی و روحیه خدمت در زندگی روزمره.

اگر اربعین را زیستی منحصربه فرد با جلوه پر قدرت اشکال معنوی آن ببینیم پس این سفر می تواند آثارش در خانواده، رفتار و روابط ما باقی بماند و همچنان ادامه دار باشد.

اربعین تمام شد، چگونه حال خوب این سفر را به خانه بیاوریم؟

«بهترین سوغات اربعین، اخلاق، مهربانی و صمیمیتی است که پس از بازگشت، در زندگی و خانواده ما ماندگار می‌شود.

کد مطلب 6909624
سیده فاطمه سادات کیایی

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    نظرات

    • DE ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      0 1
      پاسخ
      اربعین هیچوقت تمام نمی شود مراسم اربعین یک تمرین مقاومت است. یک مانور معنوی عقیدتی و سیاسی است. تاوقتی که سرطان و نکبت ظلم شیاطین انسی در دنیا بیداد میکنه هر زمینی کربلا و هر زمانی عاشوراست. این یک مراسم صوری نیست یک دورنمای وسیع بصیرت شیعی بودن است.

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