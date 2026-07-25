سزارین تقویمی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ در کاشان ممنوع است

محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ممنوعیت سزارین برای تولد نوزاد در پنجم مرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: زمان انجام زایمان باید تنها بر اساس تشخیص پزشک متخصص و اندیکاسیون‌های پزشکی تعیین شود.

وی ابراز کرد: انجام سزارین بدون ضرورت پزشکی، می‌تواند سلامت مادر و نوزاد را با مخاطرات جدی مواجه کند و به همین دلیل، انجام سزارین‌های تقویمی صرفاً برای انتخاب تاریخ تولد، مورد تأیید دانشگاه نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به برنامه‌های نظارتی این دانشگاه تصریح کرد: در روز ۵ مرداد، نظارت بر عملکرد بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهرستان تشدید خواهد شد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و انجام سزارین بدون اندیکاسیون پزشکی، مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

وی از خانواده‌ها خواست سلامت مادر و نوزاد را بر هرگونه ملاحظات مربوط به انتخاب تاریخ تولد مقدم بدانند و توصیه کرد تصمیم‌گیری درباره زمان زایمان را به نظر پزشک متخصص بسپارند.