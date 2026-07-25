برگزاری نخستین دوره مسابقات قهرمانی کلیستنیکس در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره مسابقات قهرمانی کلیستنیکس استان همدان با هدف شناسایی استعدادهای برتر و توسعه ورزش‌های تخصصی، با معرفی نفرات برتر در دو شاخه قدرت و استقامت به کار خود پایان داد.

این دوره از رقابت‌ها به عنوان اولین تجربه رسمی استان همدان در این رشته نوپا با حضور گسترده ورزشکاران مستعد از سراسر استان همدان و نمایندگانی از سایر استان‌های کشور برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مسابقات در دو شاخه اصلی «قدرت» و «استقامت» و در سه رده وزنی سبک‌وزن، میان‌وزن و سنگین‌وزن به رقابت پرداختند که در نهایت با ارزیابی داوران، نفرات برتر هر بخش مشخص و با اهدای لوح و جوایز از آنها تجلیل شد.

براساس نتایج اعلام شده از سوی کمیته برگزاری در شاخه استقامت و در رده «سبک‌وزن»، علی عبدالملکی موفق به کسب مقام نخست شد و امیرحسین رضایی و رضا نوروزی به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند؛ همچنین در رده «میان‌وزن» این شاخه، علی تولایی مقام اول را از آن خود کرد، علی عمیدی حیات دوم شد و پوریا سلطانی به مقام سوم دست یافت.

در شاخه قدرت نیز رقابت‌ها با هیجان بالایی دنبال شد که در رده «سبک‌وزن» شایان بیات بر سکوی نخست ایستاد، محمد عالمی عنوان دوم را کسب کرد و امیرحسین رضایی موفق به کسب مقام سوم شد. همچنین در رقابت‌های رده «میان‌وزن» شاخه قدرت، همایون کریمی مقام اول را به دست آورد، محمدامین نقی‌زاده در جایگاه دوم قرار گرفت و علی تولایی رتبه سوم را به خود اختصاص داد.