به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی‌های انجام‌شده بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) فامنین به دستگاه سونوگرافی مجهز شد تا گامی موثر در ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی شهرستان برداشته شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های سلامت در مناطق مختلف افزود: تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) از مطالبات مهم مردم فامنین بود که با پیگیری‌های مستمر به نتیجه رسید.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با راه‌اندازی این دستگاه سونوگرافی امکان ارائه خدمات تشخیصی دقیق‌تر و سریع‌تر در بیمارستان فراهم شده و بیماران برای انجام بسیاری از خدمات سونوگرافی، کمتر نیاز به مراجعه به مراکز درمانی سایر شهرها خواهند داشت؛ موضوعی که موجب کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و افزایش رضایتمندی شهروندان می‌شود.

صوفی با تاکید بر اینکه ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی از اولویت‌های اصلی خدمت‌رسانی است، خاطرنشان کرد: در کنار پیگیری برای افزایش ظرفیت بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) از ۳۲ به ۶۴ تخت، تامین تجهیزات پزشکی و امکانات تخصصی این مرکز نیز با جدیت دنبال شده تا خدمات درمانی متناسب با نیاز مردم توسعه یابد.

وی در پایان بیان کرد: امیدواریم با تکمیل سایر تجهیزات مورد نیاز، کیفیت خدمات درمانی در فامنین بیش از پیش ارتقا یابد و رضایتمندی مردم افزایش پیدا کند.