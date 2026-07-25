به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر و هماهنگیهای انجامشده بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) فامنین به دستگاه سونوگرافی مجهز شد تا گامی موثر در ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی شهرستان برداشته شود.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای سلامت در مناطق مختلف افزود: تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) از مطالبات مهم مردم فامنین بود که با پیگیریهای مستمر به نتیجه رسید.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با راهاندازی این دستگاه سونوگرافی امکان ارائه خدمات تشخیصی دقیقتر و سریعتر در بیمارستان فراهم شده و بیماران برای انجام بسیاری از خدمات سونوگرافی، کمتر نیاز به مراجعه به مراکز درمانی سایر شهرها خواهند داشت؛ موضوعی که موجب کاهش هزینهها، صرفهجویی در زمان و افزایش رضایتمندی شهروندان میشود.
صوفی با تاکید بر اینکه ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی از اولویتهای اصلی خدمترسانی است، خاطرنشان کرد: در کنار پیگیری برای افزایش ظرفیت بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) از ۳۲ به ۶۴ تخت، تامین تجهیزات پزشکی و امکانات تخصصی این مرکز نیز با جدیت دنبال شده تا خدمات درمانی متناسب با نیاز مردم توسعه یابد.
وی در پایان بیان کرد: امیدواریم با تکمیل سایر تجهیزات مورد نیاز، کیفیت خدمات درمانی در فامنین بیش از پیش ارتقا یابد و رضایتمندی مردم افزایش پیدا کند.
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