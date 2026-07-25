خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رسانه‌های یمنی شب گذشته اعلام کردند که استان الحدیده هدف حملات عربستان سعودی قرار گرفت. همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که چندین حمله هوایی بندر الحدیده در یمن را هدف قرار داد.

المسیره نیز گزارش داد که تأسیسات شرکت مخابرات شهر الحدیده و جزیره کمران هدف حمله هوایی قرار گرفتند.

نخستین واکنش یمنی ها به حملات عربستان

حزام الاسد عضو دفتر سیاسی انصارالله تاکید کرد: بندر در برابر بندر، فرودگاه در برابر فرودگاه و هر تشدید تنشی با تشدید تنشی بزرگ تر پاسخ داده خواهد شد.

وزارت امور خارجه دولت تغییر و سازندگی یمن نیز در واکنش به حملات هوایی ائتلاف سعودی به استان الحدیده، بیانیه‌ای صادر و به مقامات ریاض درباره پیامدهای سنگین این اقدام هشدار داد.

در این بیانیه آمده است که رژیم سعودی مسئول کامل تمامی پیامدهایی است که در نتیجه این اقدام جنایتکارانه رخ خواهد داد. حکومت سعودی به جای تن دادن به خواسته برحق و عادلانه مبنی بر رفع محاصره یمن، مرتکب حماقت بزرگی شد که بهای بسیار گزافی برایش به دنبال خواهد داشت.

وزارت امور خارجه یمن در پایان تصریح کرد: با اقدام اخیر سعودی در هدف قرار دادن استان الحدیده، معادله افزایش حمله در برابر افزایش حمله عنوان اصلی مرحله پیش رو خواهد بود.

ائتلاف سعودی، مسئولیت حمله به غرب یمن را برعهده گرفت

ائتلاف سعودی نیز در بیانیه ای با تکرار ادعاهای خود علیه جنبش انصارالله یمن مسئولیت این حملات را برعهده گرفت.

از سوی دیگر، سفیر عربستان سعودی در یمن در واکنش به این تحولات مدعی شد: عربستان سعودی همواره برای حمایت از صلح و پشتیبانی از دستیابی به یک راهکار سیاسی جهت پایان دادن به رنج‌ مردم یمن تلاش کرده و همچنان به این مسیر متعهد است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: شبه‌نظامیان حوثی (انصارالله) یمن را به برگ بازی کشورهای خارجی تبدیل کرده‌اند که از آن برای منافع خود و به بهای نابودی امنیت یمن استفاده می‌کنند.

دفتر سیاسی انصارالله: حملات سعودی به الحدیده و جزیره کمران بی‌پاسخ نخواهد ماند

دفتر سیاسی انصارالله اعلام کرد: اقدام دشمن سعودی در هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی در الحدیده و جزیره کمران و در رأس آن‌ها بندر الحدیده، یک تنش‌آفرینی خطرناک و در راستای ادامه سیاست مجازات جمعی و محاصره مردم یمن است. دشمن سعودی تلاش می‌کند با ضربه زدن به ضروریات زندگی مردم یمن، شکست‌های نظامی و سیاسی خود را جبران کند.

دفتر سیاسی انصارالله تصریح کرد: حمله به اماکن غیرنظامی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و جامعه جهانی را در برابر یک مسئولیت اخلاقی و قانونی قرار می‌دهد.

در این بیانیه با اشاره به پاسخ‌های آتی آمده است: تأکید ما این است که جنایات اخیر بدون پاسخ نخواهد ماند؛ معادله بازدارندگی که مردم، رهبری و نیروهای مسلح ما آن را پایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون کاملاً روشن و ثابت است.

شنیده شدن صدای چند انفجار در عربستان؛ حرکت هواپیماها مختل شد

صبح امروز منابع سعودی اعلام کردند که بعد از شنیده شدن صدای چند انفجار در جیزان آتش سوزی به راه افتاد.

همچنین داده های هوانوردی نشان می دهد که حرکت هواپیماها در فرودگاه های جنوب عربستان دچار اختلال شد به طوری که پروازهای به مقصد ریاض به باند فرودگاه بازگشتند و هواپیماهای نظامی نیز منتظر آرام شدن اوضاع هستند.

ساعتی قبل سازمان امداد و نجات عربستان اعلام کرد که از طریق «سامانه ملی هشدار زودهنگام» در استان ینبع در غرب این کشور هشدار خطر صادر شده است.

یمن: رفتار عربستان شبیه اسرائیل است؛ ریاض مرتکب اشتباه محاسباتی شد

محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده صنعا تاکید کرد: تجاوز علیه فرودگاه صنعا به کسانی که فراموش کرده اند یادآوری کرد که عربستان بر بسته ماندن این فرودگاه تاکید دارد. ریاض با صدور بیانیه ای اعلام می کند هدفش محافظت از حاکمیت یمن است.

وی اضافه کرد: چقدر رفتارهای عربستان در همه زمینه ها از جمله دروغ گویی، کینه توزی و تجاوز مانند اسرائیل است. پنهان شدن پشت بیانیه های ظالمانه سازمان ملل که بر اساس روابط نفتی با عربستان صادر می شوند نمی تواند واقع محاصره ظالمانه یمن را مخفی کند. عربستان در پشت این محاصره ظالمانه قرار دارد؛ کشور متجاوزی که یک جنگ ۸ ساله را علیه یمن به راه انداخت و در نهایت شکست خورد اکنون به دنبال جبران خسارت است.

بیانیه مهم نیروهای مسلح یمن درباره یک عملیات نظامی

نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که قرار است یک بیانیه مهم رأس ساعت ۱۵ به وقت محلی(۱۵:۳۰ به وقت تهران) صادر کنند.

قرار است در این بیانیه به جزئیات عملیات نظامی مهم نیروهای مسلح یمن اشاره شود.

پدافند هوایی یمن جنگنده‌های سعودی را فراری داد

یک منبع نظامی در وزارت دفاع یمن اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور موفق شد مانع ورود برخی از جنگنده های سعودی به حریم هوایی یمن شود.

بر اساس این گزارش، جنگنده های سعودی با شلیک پدافند هوایی یمن مجبور به عقب نشینی شدند.