به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جمشیدی در جلسه هماهنگی و ستاد اربعین شهرستان تایباد اظهار کرد: امکانات و زیرساخت‌های لازم در گذرگاه رسمی دوغارون برای ورود زائران افغانستانی که قصد عزیمت به کشور عراق و شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی و عزاداری پایانی ماه صفر را دارند، فراهم شده است.

فرماندار تایباد افزود: امسال نیز همچون سال‌های گذشته، دوغارون آماده میزبانی از زائران افغانستانی کربلای معلی است و خدمات پیش‌بینی‌شده از سوی دستگاه‌های متولی به اتباع این کشور همسایه در حوزه‌های مختلف، از ورود نخستین تا آخرین کاروان در این مرز زمینی ادامه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: تاکنون ویزای عراق برای اتباع افغانستانی جهت سفر به این کشور صادر نشده است.

جمشیدی ادامه داد: جلسات متعددی در راستای شناسایی و رصد مشکلات این حوزه از سوی دستگاه‌های استانی، محلی و مستقر در دوغارون برگزار شده است تا در صورت ورود احتمالی مشتاقان سفر به عتبات عالیات از سمت این کشور همسایه، خدمات مطلوبی به آنان ارائه شود.

فرماندار تایباد با اشاره به اینکه در صورت ورود زائران افغانستانی به مرز دوغارون، توقف آنان در این معبر کوتاه خواهد بود، تصریح کرد: فضایی به مساحت یک‌هزار و ۷۰۰ مترمربع در مجموعه نمایندگی امور اتباع و مهاجران خارجی به‌منظور پذیرایی و ارائه خدمات به زائران پیش‌بینی شده است.

وی گفت: مرز دوغارون در شرق کشور، مهم‌ترین گذرگاه رسمی ورود اتباع افغانستان برای سفر به کشور عراق و شرکت در عزاداری‌های پایانی ماه صفر است و طی ۶ سال گذشته، افزون بر ۲۰۰ هزار زائر افغانستانی از طریق این مرز وارد ایران شده‌اند.

جمشیدی بیان کرد: تاکنون تصمیم بر این بوده است که اتباع افغانستان برای عزیمت به مرزهای خروجی کشور و سفر به عراق، به‌صورت مستقیم از ناوگان حمل‌ونقل افغانستان استفاده کنند و در صورت نیاز، اتوبوس‌های شهرستان تایباد نیز آمادگی جابه‌جایی آنان را دارند.

فرماندار تایباد اضافه کرد: از همه ظرفیت‌های لازم در راستای فراهم شدن زمینه سفری آسان و بدون دغدغه برای دلدادگان حسینی افغانستانی در دوغارون استفاده شده است و در این بخش از توان نیروهای مردمی و کمک‌های خیرین نیز بهره گیری خواهد شد.