هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از شامگاه دوشنبه تا اواخر وقت پنجشنبه (پنجم تا هشتم مردادماه) به دلیل گرادیان فشار در جو (افزایش اختلاف فشار جو) وزش باد شدید، در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا و افزایش غبارآلودی در مناطق شمال، شرق و مرکز استان پیشبینی میشود.
بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، این شرایط به ویژه در شهرستانهای آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، فلاورجان، کبوتر آباد، کوهپایه، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، هرند، ورزنه و کاشان محسوس خواهد بود.
هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که افراد در عبور از نواحی کوهستانی احتیاط کرده و از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند.
هواشناسی اصفهان در ادامه بر لزوم خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، احتیاط در ترددهای جادهای بهویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بویژه گروههای حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیتهای عمرانی تاکید کرده است.
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