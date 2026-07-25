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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

صلواتی: مهارت‌آموزی بدون فرهنگ کارآفرینی نتیجه‌بخش نیست

صلواتی: مهارت‌آموزی بدون فرهنگ کارآفرینی نتیجه‌بخش نیست

سنندج- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: مهارت زمانی به اشتغال پایدار و ثروت‌آفرینی منجر می‌شود که با ذهنیت کارآفرینانه همراه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به ضرورت تقویت زیست‌بوم کارآفرینی در استان، اظهار کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی زمانی می‌تواند به اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منجر شود که در کنار آن، فرهنگ کارآفرینی و زیرساخت‌های تخصصی حمایت از کسب‌وکارها نیز تقویت شود.

وی افزود: در حال حاضر شبکه‌ای متشکل از ۳۲ تشکل تخصصی در حوزه کارآفرینی در کردستان فعال است که ظرفیت مناسبی برای هدایت ایده‌ها، حمایت از صاحبان طرح و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید به شمار می‌رود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: این مجموعه شامل ۱۹ مرکز مشاوره کارآفرینی، چهار شتاب‌دهنده، سه فضای کار اشتراکی، پنج کافه کارآفرینی و انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی است که هر یک بخشی از نیازهای فعالان این حوزه را پوشش می‌دهند.

صلواتی با بیان اینکه بازار کار امروز به مهارت‌های تخصصی و نگاه خلاقانه و نوآورانه نیاز دارد، عنوان کرد: آموزش مهارت به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی‌های بازار کار باشد و زمانی می‌توان انتظار داشت مهارت‌ها به اشتغال، ثروت‌آفرینی و افزایش بهره‌وری منجر شوند که با تفکر و فرهنگ کارآفرینانه همراه باشند.

تشکل‌های کارآفرینی حلقه اتصال ایده و سرمایه

وی تشکل‌های تخصصی کارآفرینی را حلقه واسط میان دولت، دانشگاه، صنعت و سرمایه‌گذاران دانست و گفت: این تشکل‌ها می‌توانند با شناسایی ظرفیت‌های موجود، هدایت ایده‌های خلاقانه و تسهیل دسترسی صاحبان ایده به منابع و سرمایه، زمینه توسعه نوآوری و شکل‌گیری کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را فراهم کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و دانشگاهی و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: شکوفایی استعدادهای جوانان و جذب سرمایه‌های جدید نیازمند هم‌افزایی همه بخش‌ها و تقویت زیرساخت‌های آموزشی و کارآفرینی است.

صلواتی خاطرنشان کرد: با توسعه این زیرساخت‌ها می‌توان زمینه تحقق سیاست‌های اشتغال‌زایی، حمایت از ایده‌های نوآورانه و رونق تولید را در استان بیش از پیش فراهم کرد.

کد مطلب 6898229

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