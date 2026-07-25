به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به ضرورت تقویت زیست‌بوم کارآفرینی در استان، اظهار کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی زمانی می‌تواند به اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منجر شود که در کنار آن، فرهنگ کارآفرینی و زیرساخت‌های تخصصی حمایت از کسب‌وکارها نیز تقویت شود.

وی افزود: در حال حاضر شبکه‌ای متشکل از ۳۲ تشکل تخصصی در حوزه کارآفرینی در کردستان فعال است که ظرفیت مناسبی برای هدایت ایده‌ها، حمایت از صاحبان طرح و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید به شمار می‌رود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: این مجموعه شامل ۱۹ مرکز مشاوره کارآفرینی، چهار شتاب‌دهنده، سه فضای کار اشتراکی، پنج کافه کارآفرینی و انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی است که هر یک بخشی از نیازهای فعالان این حوزه را پوشش می‌دهند.

صلواتی با بیان اینکه بازار کار امروز به مهارت‌های تخصصی و نگاه خلاقانه و نوآورانه نیاز دارد، عنوان کرد: آموزش مهارت به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی‌های بازار کار باشد و زمانی می‌توان انتظار داشت مهارت‌ها به اشتغال، ثروت‌آفرینی و افزایش بهره‌وری منجر شوند که با تفکر و فرهنگ کارآفرینانه همراه باشند.

تشکل‌های کارآفرینی حلقه اتصال ایده و سرمایه

وی تشکل‌های تخصصی کارآفرینی را حلقه واسط میان دولت، دانشگاه، صنعت و سرمایه‌گذاران دانست و گفت: این تشکل‌ها می‌توانند با شناسایی ظرفیت‌های موجود، هدایت ایده‌های خلاقانه و تسهیل دسترسی صاحبان ایده به منابع و سرمایه، زمینه توسعه نوآوری و شکل‌گیری کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را فراهم کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و دانشگاهی و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: شکوفایی استعدادهای جوانان و جذب سرمایه‌های جدید نیازمند هم‌افزایی همه بخش‌ها و تقویت زیرساخت‌های آموزشی و کارآفرینی است.

صلواتی خاطرنشان کرد: با توسعه این زیرساخت‌ها می‌توان زمینه تحقق سیاست‌های اشتغال‌زایی، حمایت از ایده‌های نوآورانه و رونق تولید را در استان بیش از پیش فراهم کرد.